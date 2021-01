Confinement au Québec : L'industrie forestière salue l'approche gouvernementale et s'engage au respect strict des règles sanitaires

QUÉBEC, le 6 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec salue l'approche rigoureuse et sensible du gouvernement de permettre aux entreprises de son secteur de poursuivre leurs activités tout en s'assurant de maintenir ses efforts pour s'assurer du respect des normes d'hygiène, de santé et de sécurité en vigueur pour lutter contre le coronavirus.

Évidemment, personne n'est à l'abri de ce virus, et nous continuerons à nous assurer que les règles d'hygiène sanitaire répondant et même surpassant les exigences gouvernementales et de la santé publique soient mises en place dans toutes les usines et que celles-ci ne représentent pas des lieux de contamination/contagion/transmission communautaire. D'ailleurs, le CIFQ communiquera avec ses membres durant les prochaines heures pour réitérer ces consignes et s'assurer de la compréhension de tous les acteurs des normes établies.

"Nous sommes conscients que de pouvoir poursuivre nos activités représente à la fois un grand privilège et une énorme responsabilité envers l'ensemble de la société. L'industrie forestière est résolument engagée à prendre toutes les mesures pour préserver la santé et la sécurité de nos travailleurs tout en poursuivant notre contribution à la chaîne d'approvisionnement et à la stabilité économique du Québec. Les Québécoises et les Québécois peuvent compter sur notre engagement."

Jean-François Samray, président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière.

L'industrie forestière est un fournisseur de biens essentiels pour les citoyens, les différentes institutions et de nombreuses industries qui sont également essentielles dans la chaîne d'approvisionnement. Les exemples sont nombreux : le papier de toilette, les essuie-tout, les couches, les boîtes d'emballage alimentaire et la litière pour les fermes d'élevage, pour ne nommer que ceux-ci. Elle contribue également à plusieurs secteurs que ce soit en termes de pâtes et papier, de biomasse destinée au chauffage (pour le secteur des serres et résidentiel), de sciage de panneaux et de dérivés pour l'industrie agricole ou de produits d'hygiène.

