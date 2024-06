Confiance renouvelée d'Agriculture et Agroalimentaire Canada envers le Groupe Export agroalimentaire

SAINTE-JULIE, QC, le 18 juin 2024 /CNW/ - Le 18 juin, à l'occasion du Sommet de l'exportation agroalimentaire, organisé par le Groupe Export agroalimentaire, Agriculture et Agroalimentaire Canada a fait l'annonce officielle de la signature de l'entente de contribution du Groupe Export dans le cadre du Programme Agri-marketing, une initiative mise sur pied en vertu du Partenariat canadien pour une agriculture durable. Cette entente totalise un montant jusqu'à 5 512 400 $ répartis sur trois années financières entre 2023 et 2026.

« Grâce au travail acharné des producteurs, des transformateurs et des exportateurs canadiens, nos exportations de produits agricoles et alimentaires ont atteint près de 100 milliards de dollars l'an dernier. Je veux poursuivre sur cette lancée et faire du Canada un fournisseur de choix pour les clients du monde entier. Je n'ai aucun doute que cet important investissement fournira aux exportateurs agroalimentaires canadiens le soutien dont ils ont besoin pour mettre leurs produits de qualité supérieure sur encore plus de tables. » L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Les fonds permettront de supporter les efforts des membres du Groupe Export à l'international dans le cadre de ses activités collectives de développement des exportations organisées, comme les salons commerciaux, les missions commerciales, les déplacements à l'étranger en plus de formations pour accompagner leurs projets d'exportation.

« Les entreprises agroalimentaires canadiennes du Québec ont exporté pas moins de 11,3 milliards de dollars en 2023, et ce financement soutiendra certainement cette progression dans les prochaines années. Je souhaite remercier Agriculture et Agroalimentaire Canada pour leur confiance continue envers notre organisation. » Martin Lavoie, président-directeur général du Groupe Export agroalimentaire.

Le Groupe Export agroalimentaire organise plus d'une trentaine de salons et de missions commerciales partout dans le monde, notamment aux États-Unis, en Europe et en Indo-Pacifique.

« C'est avec plaisir que nous annonçons cet important investissement de notre gouvernement afin que Groupe Export puisse soutenir les entreprises qui entrent pour la première fois sur les marchés internationaux et appuyer le succès des opérations transfrontalières existantes. Cette mesure stimulera l'économie et les profits des producteurs qui travaillent fort et qui le méritent. » Francis Drouin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Le Groupe Export agroalimentaire est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Le Groupe Export est également l'instigateur des Prix Alizés et de la Soirée des Alizés, tenue en marge du SIAL Canada, dont l'organisme est actionnaire. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

