Conférences de presse - Course à la chefferie du Parti Québécois - Candidat: M. Antonio Bernabei

Un bon père de famille doit s'occuper de tous ses enfants, surtout les enfants qui ont un besoin particulier.



MES CONFÉRENCES

MES CONVICTIONS

HORAIRE DE LA LA MARCHE POUR L'INDÉPENDANCE DU QUÉBEC

CONFÉRENCES

1 MONTRÉAL

MARDI 3 MARS 2020 À 11h 00 RESTAURANT BUONA SERA 5337, BLD HENRI-BOURASSA EST (514) 325-7757

DÎNER SERVI 2 TROIS-RIVIÈRES LUNDI 16 MARS À 11h00 HÔTEL GOUVERNEUR 875, RUE HART 888 910-1111

DÎNER SERVI 3 QUÉBEC JEUDI 26 MARS À 11h00 L'ATELIER-RESTAURANT 624, GRANDE-ALLÉE EST DÎNER SERVI 4 Une causerie sera possible à tous les points de départ et d'arrivée

Un aperçu de mes convictions.

ÉCONOMIE-POLITIQUE-ÉCOLOGIQUE

«Celle-ci (la souveraineté) appartient à un peuple et non à un monarque ou à un corps spécifique». (J.J. Rousseau).

Les rendez-vous manqués

1980: «Un vote pour le non, c'est un vote pour le oui » ( Pierre Elliott Trudeau ). 1982: Rapatriement de la Constitution. Le Canada a trahi René Levesque et le peuple québécois. 1990: Échec de l'Accord du Lac Meech. 1991: La Commission Bélanger-Campeau se dirigeait vers un autre referendum, dont les sondages le donnaient gagnant à 60%. Mais Robert Bourassa , premier Ministre, était trop fédéraliste pour pouvoir le permettre. 1992: Échec de l'Entente de Charlottetown . 1995: Le peuple québécois s'est fait voler son avenir.

Cessons de gaspiller notre temps avec des négociations infructueuses, et engageons-nous sur une nouvelle voie.

Si nous prenons le pouvoir ne fût-ce que par un seul député de majorité absolue, je déclarerai l'indépendance du Québec le soir même des élections. Vous! Les fédéralistes, si vous voulez garder le Québec dans le Canada, vous avez deux ans pour parvenir à un accord avec lui. Bien sûr, votre accord devra l'emporter par un oui dans toutes les provinces. Si c'est oui! Je proposerai à mon parti de mettre l'indépendance en veilleuse. Dans le cas contraire, c'est à vous de reconnaître l'indépendance de notre pays.

L'indépendance est nécessaire pour que le gouvernement agisse comme le disait Robert Bourassa: «Le gouvernement doit agir comme un bon père de famille».

LA SANTÉ

Mandater des médecins et des infirmières qui, en collaboration avec les professeurs d'éducation physique, veilleront à la bonne santé de chaque élève de la maternelle à la 5e secondaire. L'assurance santé doit être uniquement publique, pas de système privé. Vouloir s'enrichir sur le dos des malades n'est pas très honorables. L'école doit être gratuite et accessible à tous, de la maternelle à l'université. La famille est l'embryon de la société, et doit disposer du nécessaire pour bien s'épanouir. La langue est le ciment de la société. Il faut franciser le Québec. Dans tous les commerces et industries, le français doit être la langue de travail.

LES RÉGIES

Créer une régie, avec guichet unique, pour aider financièrement les jeunes entrepreneurs. Ouvrir un bureau visant la protection des petits investisseurs. Ouvrir un bureau visant la recherche de travailleurs étrangers. Créer, pour les petits épargnants, des bons d'épargne encaissables en tout temps. Créer une régie pour rapatrier et administrer tous les fonds de pensions des ouvriers.

********************************************************

Économie-politique-écologie

Créer, créer et créer des sociétés d'états rentables pour garnir les coffres de l'État, soit les coffres du peuple.

C'est la seule façon de partager la richesse équitablement.

Oui! À long terme c'est possible d'avoir un Québec sans impôts.

Ma devise:

Si on veut on peut

Si on ne veut pas

Les excuses ne manquent pas

MONTRÉAL-QUÉBEC

LA MARCHE POUR L'INDÉPENDANCE DU QUÉBEC



Par Antonio Bernabei (82 ans en juin)

Du 6 au 25 mars 2020







DÉPART

ARRIVÉE









Jour 1 AM 9h00

11h00 Ven 6

Hôtel de ville de MTL-N

Tim Hortons



4243 Rue Charleroi

10725 Henri-Bourassa Est



(514) 328-4000

(514) 642-2131











PM 14h00

16h00



Tim Hortons

Motel Pignons rouges







15777 Sherbrooke Est







(514) 642-2131









Jour 2

9h00

11h00 Sam 7

Pignons Rouges

Hôtel de ville, Repentigny







435, BD Iberville









Jour 3 AM 9h00

11h00 Dim 8

Hôtel de ville de

Halte, routes 138/341



Repentigny















PM 14h00

16h00



138/341

Hôtel de ville, St-Sulpîce







1089 rue Notre-Dame







(450) 589-4450









Jour 4 AM 9h00

11h00 Lun 9

St-Sulpice

Hôtel de ville, Lavaltrie



1089 Notre-Dame

1370 Rue Notre-Dame







(450) 586-2921











PM 14h00

16h30



Lavaltrie

Lanoraie



1370 Notre-Dame

57, rue La Roche







(450) 887-1100









Jour 5 AM 9h00

11h00 Mar 10

Lanoraie

Motel Villa d'Autray



57 Rue Laroche

Route 138, Lanoraie



450 887-1100

(450 836-3578











PM 14h30

16h00



Motel Villa d'Autray 450 836-3578

Hotel de ville, Berthieville

580, rue Montcalm. (450) 836-7035









Jour 6 AM 9h00

11h00 Mer 11

Berthiéville

Carrefour



580 rue Montcalm

138 et Montée St-Viateur



(450) 836-7035















PM 14h00

16h00



138 et Montée St-Viateur

Hôtel de ville, St-Barthélemy







1980 rue Bonin







(450) 885-3511









Jour 7 AM 9h00

11h30 Jeu 12

St-Barthélemy

Maskinongé



(450) 885-3511

11 rue Marcel







(819) 227-2243





















PM 14h00

16h00



Maskinongé

Hôtel de ville, Louiseville



(819) 228-9437

105 Avenue St-Laurent







(819) 228-9437









Jour 8

14h00

16h00 Ven 13

Louiseville

Hotel de ville, Yamachiche



(819) 228-9437

366 rue Ste-Anne







(819) 296-3795









Jour 9 AM 9h00

11h00 Sam 14

Yamachiche

Route 138/rang de l'Acadie



366, rue Ste Anne















PM 14h30

16h00



138/rang de l'Acadie

Église de la Visitation







Pointe-du-lac







11900 rue Notre-Dame O







(819) 377-1212









Jour 10 AM 9h00

11h00 Dim 15

Pointe-du-Lac

Pompes-à-eau, Laurier et Fils



(819) 377-1212

7995, Notre-Dame O







(818) 377-5507











PM 14h30

16h00



Laurier et Fils

Hotel de ville, Trois-rivières



7995, Notre-Dame O

1325 Place de l'Hötel de ville







(819) 374-2002









Jour 11

11h00



Lun 16

CONFÉRENCE DE PRESSE







Hôtels Gouverneur, 888 910-1111







975, rue Hart, Trois-Rivières







Dîner servi.













Jour 12 AM 9h00

11h30 Mar 17

Hôtel de ville de 3-rivières

Cap-de-La-Madeleine



1325, Place Hôtel de ville

3080, rue Notre-dame Est







(819) 375-7507











PM 14h00

16h00



Cap-de-La-Madeleine

Champlain



3080, Notre-Dame Est

819, rue Notre-Dame







(819) 295-3979









Jour 13 AM 9h00

11h30 Mer 18

Champlain

Hôtel de ville, Batiscan



819, Rue Notre-Dame

795, rue Principale







(418) 362-2421











PM 9h00

11h00



Batiscan

Hôtel de ville



795, Rue Principale

Ste-Anne-de-la-Pérade







200, rue Principale







(418) 325-2841









Jour 14

10h00

15h30 Jeu 19

Ste-Anne-de-la-Pérade Halte dans Eglise St-Charles-Borromée



200, rue Primcipale La Grondines





campagne 525, Ch. Sir-Lomer-Gouin







(418) 268-8359









Jour 15 AM 9h00

11h00 Ven 20

Grondines

Hôtel de ville, Deschambault



525, Ch Sir-Lomer-Gouin

120, rue St-Joseph







(418) 286-4511











PM 14h00

16h00



Deschambault

Hôtel de ville, Portneuf



120, rue St-Joseph

297, 1re Avenue







(418) 286-3844



















Jour 16

11h00

16h00 Sam 21

297, 1re avenue Halte dans Hôtel de ville , Donnacona



Portneuf La 138, avenue Pleau





campagne (418) 285-0110









Jour 17

11h00 Halte dans 16h00 Dim 22

Donnacona la Hôtel de ville, Neuville



138 Pleau campagne 230, rue du Père Rhéaume







(418) 876-2280









Jour 18

10h00

16h00 Lun 23

Neuville Halte dans Hotel de ville



230, rue du Père Rhéaume la 200 Route des Fossambault





campagne St-Augustin (418) 878-5182









Jour 19

10 h00

16h00 Mar 24

Hôtel de ville de

Restaurant, Cap-Rouge



St-Augustin

1243, rue Charles-Albanel







(418) 877-7790









Jour 20 AM 9h00

16h00 Mer 25

1243, Charles Albanel

Carrefour 138/740







Coin Sud Ouest







Napa Autopro











PM 16h00

18h00



Carrefour 138/740

Asssemblée Nationale



Napa autopro

1045, rue des Parlementaires









Jour 21

11h00



Jeu 26

CONFÉRENCE DE PRESSE

Retour



L'Atelier-Restaurant

à



624, rue Grande-Allée, G1R 2K5

Montréal



Québer * Dîner servi.





Antonio Bernabei

20 février 2020

SOURCE Antonio Bernabei

Renseignements: Antonio Bernabei, Cell (514) 462-3242, [email protected]