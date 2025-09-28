SHANGHAI, 28 septembre 2025 /CNW/ - La Conférence mondiale des villes du design 2025 (WDCC2025) a officiellement ouvert ses portes le 25 septembre 2025 à Shanghai, en Chine.

En 2010, Shanghai a officiellement rejoint le Réseau des villes créatives de l'UNESCO (UCCN). Au cours des quinze dernières années, le « Shanghai Design » a apporté sa sagesse et sa force à travers l'innovation, la créativité et la création au développement urbain. Aujourd'hui, alors que Shanghai accélère ses efforts pour devenir une métropole internationale modernisée et influente, elle met davantage en valeur l'importance du design pour dynamiser toutes sortes d'industries.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la WDCC2025, le rapport « Shanghai 2010-2025 : 15e anniversaire en tant que Ville de design de l'UNESCO - Résultats et réalisations » a été officiellement publié, accompagné des mesures politiques de Shanghai pour promouvoir le développement de l'industrie des cosmétiques ainsi qu'une série de projets liés au design créatif et à l'industrie des biens de consommation de mode. La cérémonie a également décerné les certificats des Talents du design jeunesse de Shanghai U35 2025, les Prix annuels 2025 du Concours mondial « Shanghai Design 100+ » et le « Prix du design de pointe » 2025.



En tant qu'événement phare de l'industrie du design, la WDCC2025 assume sa mission et sa vision de construire une plateforme mondiale de coopération en innovation du design et d'explorer les moyens par lesquels le design stimule le développement de nouvelles forces productives de qualité. En outre, elle s'efforce de créer une girouette du design écologique, un nouveau paradigme du mode de vie de la mode et un berceau de l'innovation industrielle. Cette année marque le 15e anniversaire de l'adhésion de Shanghai à l'UCCN ainsi que l'attribution du titre de « Ville du design ». La WDCC2025 présente les pratiques innovantes de Shanghai, expose au monde les propositions de design de Shanghai, y compris le « design écologique », et lance pour la première fois le programme « U35 Talent » pour les jeunes designers de Shanghai. Pendant la conférence, des universitaires et maîtres renommés nationaux et internationaux, des entreprises leaders du secteur et des représentants de designers ont été invités à tenir divers forums, travaillant ensemble à construire un nouveau cadre pour la coopération et le développement mondiaux en matière de design.

