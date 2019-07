Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne - La ministre Sonia LeBel accueillera les acteurs des francophonies canadiennes à Québec en juin 2020

QUÉBEC, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Au terme de la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne (CMFC), qui se tenait les 26, 27 et 28 juin, à Iqaluit, au Nunavut, la ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, s'est dite satisfaite des discussions tenues avec ses homologues des autres provinces et du gouvernement fédéral en vue de favoriser la vitalité du français au pays. À l'issue de cette rencontre, les ministres et les représentants des provinces, des territoires et du gouvernement fédéral présents ont réitéré leur engagement à augmenter les renseignements et services gouvernementaux en français, de sorte à encourager l'épanouissement des communautés francophones au Canada.

À l'occasion du 25e anniversaire de la CMFC, créée en 1994, les ministres ont constaté avec fierté le chemin parcouru en matière de francophonie. La ministre en a profité pour proposer à ses collègues une vision commune des composantes de la francophonie canadienne, qui orientera les travaux de la CMFC pour les prochaines années.

En route vers la CMFC 2020 et le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes

La ministre s'est dite honorée de prendre le flambeau de la présidence de la Conférence, en vue de la prochaine rencontre qui aura lieu à Québec, les 18 et 19 juin 2020. Cette rencontre suivra immédiatement le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, qui se tiendra les 16 et 17 juin 2020, également à Québec. Ce grand rassemblement aura pour but de consolider les relations entre le Québec et les communautés francophones et acadiennes. Déterminé à exercer un leadership et à se montrer encore plus à l'écoute des besoins et des attentes des francophones et des francophiles ailleurs au Canada, le gouvernement du Québec mise sur ce sommet pour alimenter les travaux visant à adopter une troisième politique du Québec en matière de francophonie canadienne.

« Je suis fière du leadership que démontre le Québec pour promouvoir la vitalité du français au Canada. C'est avec un immense enthousiasme que nous assumerons la présidence de la CMFC et que nous accueillerons les différents acteurs des francophonies canadiennes à Québec en juin 2020. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

La Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne, un organisme intergouvernemental, regroupe les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la francophonie canadienne. Elle permet à ses membres de se réunir, chaque année, pour traiter des questions liées à la francophonie canadienne, pour orienter des actions de coopération intergouvernementale et pour faciliter un dialogue en vue de la mise en place de politiques publiques renforçant la dualité linguistique au pays.

