Conférence ministérielle de la Francophonie - Le Québec se réjouit de l'adoption la Stratégie de la Francophonie numérique

QUÉBEC, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a représenté le gouvernement du Québec lors de la 39e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, qui s'est tenue de façon virtuelle ce matin. Le gouvernement du Québec favorisera la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie de la Francophonie numérique pour 2022-2026. Cette dernière a été adoptée par les représentants gouvernementaux lors de la Conférence.

La Stratégie se décline en plusieurs thèmes qui guideront les actions à entreprendre par les États membres. Les enjeux comme la découvrabilité des contenus francophones, le développement de l'intelligence artificielle éthique et responsable ainsi que l'élaboration des normes internationales y sont notamment traités. L'expertise du Québec dans ces domaines sera mise à profit dans l'Organisation internationale de la Francophonie.

À titre de membre de plein droit de l'Organisation, le Québec joue un rôle actif dans la Francophonie et y fait valoir ses priorités, son expertise et ses intérêts. Ceux-ci incluent le renforcement de la Francophonie économique, la consolidation du rôle du numérique, la défense et la promotion de la langue française, la poursuite des réformes en faveur de la modernisation de l'Organisation ainsi que l'engagement en faveur des missions fondamentales de la Francophonie (démocratie et droits de la personne, culture, éducation et enseignement supérieur, développement durable, jeunesse, égalité femme-homme).

Citation

« Une fois de plus, le Québec joue son rôle de leader en matière de protection et de valorisation de la langue française. En jetant les bases de la Stratégie de la Francophonie numérique, notamment en matière de découvrabilité, d'innovation et de développement responsable de l'intelligence artificielle, notre gouvernement met l'expertise exceptionnelle des Québécois au profit des francophones du monde entier. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Fait saillant

La Conférence ministérielle de la Francophonie est la deuxième instance de la Francophonie, après le Sommet. Elle se tient annuellement. Les ministres des Affaires étrangères et les ministres responsables de la Francophonie des 88 États et gouvernements membres, associés et observateurs de l'Organisation internationale de la Francophonie, y siègent. La Conférence ministérielle se prononce sur les grands axes de la Francophonie, prépare le Sommet et veille à l'application des décisions arrêtées par le Sommet. Elle adopte notamment le budget et les rapports financiers.

