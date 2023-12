Conférence internationale du RATTMAQ des 17 et 18 décembre 2023 - CULTIVER LE TRAVAIL DÉCENT

Les droits des travailleuses et travailleurs migrants temporaires, une responsabilité collective !

MONTRÉAL, le 18 déc. 2023 /CNW/ - En cette journée internationale des migrants, une quarantaine d'organisations et de syndicats et plus d'une centaine de participants venant du Canada mais aussi du Mexique et du Guatemala sont rassemblés au Centre St-Pierre, à Montréal, à l'invitation du Réseau d'aide aux travailleurs et travailleuses migrants du Québec (RATTMAQ) dans le cadre de la Conférence internationale « Cultiver le travail décent, Les droits des travailleuses et travailleurs migrants temporaires, une responsabilité collective ! ». L'événement vise à marquer le 20e anniversaire de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille qui, à cette date, n'a toujours pas été ratifiée par le gouvernement Canadien ni du Québec et la Journée internationale des travailleurs migrants qui est célébrée le 18 décembre de chaque année dans les États membres de l' ONU afin de « dissiper les préjugés » sur les migrants et «sensibiliser l'opinion à leurs contributions dans les domaines économique, culturel et social, au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination ».

Plusieurs cas d'exploitation abusive de travailleuses et de travailleurs migrants ont marqué l'actualité cette année dans le contexte d'une augmentation sans précédent du recours plus large à une main-d'œuvre migrante temporaire qui est vulnérable, dans tous les secteurs d'activités économiques. En conséquence, les voix dénonçant les conditions que subissent ces personnes se font de plus en plus fortes et nombreuses.

Le Rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines d'esclavage, Tomoya Obokata, a fait une allocution en ouverture de la Conférence dimanche le 17 décembre sur la situation critique que vivent ces travailleuses et travailleurs. À la suite d'une visite pancanadienne, il avait déclaré au mois de septembre dernier que les régimes de permis fermés rendaient les travailleurs migrants vulnérables aux formes contemporaines d'esclavage, et avait appelé le gouvernement canadien à offrir un meilleur accès à la résidence permanente pour ces personnes.

Le RATTMAQ a soulevé cet automne cette problématique lors des consultations publiques sur la planification des seuils d'immigration à l'Assemblée nationale du Québec et au Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration Canadien plus récemment, notamment :

Que le gouvernement du Québec et du Canada ratifie la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles ;

ratifie la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles ; Qu'une révision conséquente du système des permis de travail temporaires soit faite pour permettre une plus grande mobilité et une passerelle vers l'accès à la résidence et à la citoyenneté, en regard des droits fondamentaux reconnus à l'échelle internationale ;

Que le gouvernement du Québec révise et modifie les dispositions du Code du Travail limitant le droit d'organisation et de négociation collective dans tout le secteur agricole

Selon Mélanie Gauvin, directrice générale du RATTMAQ : « Cette conférence souligne le 25e anniversaire de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille que ni le Québec, ni le Canada n'ont encore signée. Cette rencontre vise à élargir le dialogue social, favoriser une meilleure concertation, partager sur les meilleures pratiques en matière d'intervention et de défense des droits afin de permettre un meilleur ancrage de droits fondamentaux pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui viennent soutenir nos économies. En tant que société, il s'agit d'une responsabilité collective que de travailler ensemble pour cultiver un travail décent pour assurer également notre sécurité alimentaire mise à mal par les pénuries de main-d'œuvre''

