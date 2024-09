Conférence et lancement - Défendre les libertés civiles à l'ère de la sécurité nationale et de la guerre au terrorisme

TIOHTIÀ:KE/MONTRÉAL, QC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - La Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles (CSILC), de laquelle la Ligue des droits et libertés (LDL) est membre, lance une publication, Défendre les libertés civiles à l'ère de la sécurité nationale et de la guerre au terrorisme. À cette occasion, une conférence publique est organisée le 19 septembre au Centre Saint-Pierre à Montréal dès 19 heures.

Défendre les libertés civiles rassemble des articles rédigés par des personnes engagées pour la défense des droits humains et des libertés civiles, des universitaires et des spécialistes, qui témoignent de l'impact des mesures antiterroristes au Canada et au Québec sur les droits humains et les libertés civiles au cours des deux dernières décennies.

Cette collection d'articles constitue une rétrospective de 20 ans de travail de la CSILC, une coalition de plus de 40 organisations pancanadiennes et québécoises de la société civile fondée en 2002 et dédiée à la défense des libertés civiles contre l'impact des lois sur la sécurité nationale et l'antiterrorisme.

Parmi les sujets abordés figurent le profilage racial et religieux, la surveillance et l'érosion de la vie privée, la criminalisation de la dissidence, la complicité du Canada dans les restitutions à la torture et aux traitements cruels, inhumains et dégradants, l'impact du resserrement des frontières sur les demandeurs d'asile et les migrants, ainsi que la répression des peuples autochtones.

« C'est plus qu'une rétrospective, souligne Tim McSorley, coordonnateur national de la CSILC, car nous faisons actuellement face à de nouvelles menaces pour les libertés civiles au Canada et au Québec, notamment la loi sur l'ingérence étrangère, les exemptions pour les agences de sécurité nationale pour l'utilisation d'outils dangereux d'IA, et les menaces à la liberté d'expression en ligne que font peser des projets de loi comme C-63. Nous espérons que cette publication contribuera au débat public et à la défense des libertés civiles contre les mesures antiterroristes et les dérives de la sécurité nationale. »

« Comme on pouvait le craindre lors de l'adoption de la loi antiterroriste, les mesures antiterroriste et l'appareil de sécurité nationale ont été utilisés contre des groupes s'opposant aux politiques canadiennes et aux grandes entreprises extractivistes ainsi qu'aux autochtones défendant leurs territoires », déclare Dominique Peschard, porte-parole de la LDL.

Conférence et lancement de la publication

Date : Jeudi, le 19 septembre à 19 h 00,

Endroit : Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal

Entrée libre

Avec la participation de :

Alexandre Petitclerc , Président de la Ligue des droits et libertés

, Président de la Ligue des droits et libertés Tim McSorley | Coordonnateur de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles (CSILC) depuis 2016

| Coordonnateur de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles (CSILC) depuis 2016 May Chiu | Avocate et coordonnatrice de la Table ronde du quartier chinois de Montréal depuis 2022

| Avocate et coordonnatrice de la Table ronde du quartier chinois de Montréal depuis 2022 Dominique Peschard | Co-président de CSILC depuis 2012, militant à la LDL et président de la LDL de 2007 à 2015

Cette conférence est organisée conjointement par la Ligue des droits et libertés (LDL) et la Coalition pour la surveillance internationale des libertés des civiles (CSILC).

La publication est disponible en francçais à https://iclmg.ca/fr/20ans/

