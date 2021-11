Conférence des Nations Unies sur le climat de Glasgow - Québec-pays de Galles : annonce des résultats du deuxième appel à projets

GLASGOW, Écosse, le 7 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, a rencontré aujourd'hui son homologue du pays de Galles, la ministre des Changements climatiques, Julie James, lors de sa participation à la 26e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow, en Écosse. L'entretien a permis aux deux ministres de se réjouir de la sélection des 10 nouveaux projets au terme du deuxième appel à projets issu du programme de coopération entre le Québec et le pays de Galles.

Ce deuxième appel à projets s'inscrit dans la foulée de la Déclaration commune signée par le gouvernement du Québec et le gouvernement du pays de Galles visant la mise en œuvre d'un programme de coopération, signé entre les deux gouvernements respectifs en février 2020. C'est à ce moment qu'un premier appel à projets avait été lancé. En 2021, un deuxième appel à projets a été lancé avec l'objectif de privilégier les projets qui répondaient et contribuaient aux efforts de relance de l'après-COVID-19. De plus, les parties ont convenu d'ajouter le secteur culturel à leurs priorités communes.

Dix projets ont été sélectionnés par le comité d'évaluation. Les secteurs ciblés sont la relance verte, le développement économique, la science et l'innovation ainsi que l'art et la culture. De nombreuses universités québécoises et entreprises culturelles ont soumis des projets de qualité en partenariat avec des institutions du pays de Galles.

Citation :

« Le pays de Galles est déterminé à jouer son rôle dans la lutte contre la crise climatique, mais l'ampleur du défi nécessite une collaboration avec nos partenaires du monde entier. Je suis ravie d'avoir rencontré aujourd'hui le ministre Benoit Charette pour discuter des nombreux champs d'intérêt que partagent le pays de Galles et le Québec dans notre lutte commune contre les changements climatiques. La relation entre le pays de Galles et le Québec n'a cessé de se resserrer depuis que le gouvernement gallois a ouvert son bureau canadien à Montréal en 2018, et je suis fière de pouvoir annoncer les résultats de notre deuxième appel à projets conjoint, axé sur le climat et la durabilité, à la lumière de l'importance de 2021, année de la COP26. Nous souhaitons, par ces projets conjoints, encourager la collaboration entre le pays de Galles et ses partenaires internationaux afin de trouver des solutions novatrices aux défis auxquels nous faisons face aujourd'hui et que nous devrons surmonter aussi à l'avenir. Je suis emballée à l'idée de voir de quelle façon ces collaborations vont évoluer. »

Julie James, ministre des Changements climatiques

« Je suis ravi d'avoir rencontré mon homologue du pays de Galles aujourd'hui pour faire état de nombreux points de convergence dans la lutte contre les changements climatiques. La taille de notre défi commun impose une coopération internationale comme celle qu'entretient le Québec avec le pays de Galles; il s'agit de trouver des solutions innovantes en faveur d'une relance verte et durable de nos économies respectives. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Le programme de coopération vise notamment à promouvoir le développement durable et la relance verte au sein de chaque société, reconnaissant l'importance de la diplomatie climatique en 2021 avec la tenue de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow, en Écosse (http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/royaume-uni/pays-de-galles).

Faits saillants

Les liens entre le Québec et le pays de Galles sont en croissance depuis l'ouverture d'une représentation à Montréal en 2018. En 2020, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, signait avec son homologue du pays de Galles, Eluned Morgan , une déclaration d'intention visant la mise en œuvre d'un programme de coopération. Pour en savoir plus : http://www.mrif.gouv.qc.ca/Document/Engagements/2020-A02.pdf.

, une déclaration d'intention visant la mise en œuvre d'un programme de coopération. Pour en savoir plus : http://www.mrif.gouv.qc.ca/Document/Engagements/2020-A02.pdf. Ce deuxième appel à projets s'est conclu le 26 juillet 2021 et les projets ont été sélectionnés après une évaluation conjointe faite par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie en concertation avec les ministères sectoriels impliqués, la Délégation générale du Québec à Londres et les représentants du pays de Galles. La réunion du comité d'évaluation a eu lieu le 17 septembre dernier.

les projets ont été sélectionnés après une évaluation conjointe faite par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie en concertation avec les ministères sectoriels impliqués, la Délégation générale du Québec à Londres et les représentants du pays de Galles. La réunion du comité d'évaluation a eu lieu le 17 septembre dernier. Tous les projets proposés sont structurants et présentent des objectifs et des retombées tangibles. Ils s'inscrivent dans les priorités définies conjointement par le gouvernement du Québec et celui du pays de Galles, soit la relance économique, la science et l'innovation, la culture et l'environnement.

Lien connexe

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/royaume-uni/pays-de-galles

