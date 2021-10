Conférence de RATP Dev au CORIM - L'importance de redéfinir l'expérience client dans le transport collectif

MONTRÉAL, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Mme Laurence Batlle, Présidente du Directoire de RATP Dev, et membre du Comité exécutif du Groupe RATP, s'est adressée hier à près de 200 participants conviés par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) afin de discuter d'innovation, de mobilité durable et d'expérience client en matière de transport collectif dans un contexte postpandémie.

RATP Dev est une entité du Groupe RATP, 3e opérateur mondial de transports publics qui opère notamment le réseau de transport de Paris et sa région, assurant 12 millions de voyages par jour, sur l'un des réseaux les plus denses et multimodaux au monde.

Cette conférence, intitulée Redéfinir l'expérience client dans le transport collectif, a permis à Mme Batlle de démontrer que le transport est au cœur de nombreux défis de développement économique et social et que l'avenir du transport public se dessine autour de sa capacité à proposer des expériences de qualité sur les plans individuel et collectif.

« Le transport public est un atout majeur de vitalité pour les territoires. Pour rassurer les voyageurs et les ramener vers les transports publics, pour renforcer le pouvoir d'attractivité des transports collectifs vs l'auto-solo et ainsi contribuer à une mobilité plus durable, il est crucial de proposer une expérience passager répondant aux nouvelles attentes des voyageurs en termes de confort et sécurité, bien sûr, mais aussi de fluidité, d'accessibilité, de simplicité…», indique Laurence Batlle, Présidente du Directoire de RATP Dev et membre du Comité exécutif du Groupe RATP.

Depuis les années 1960, le Groupe RATP collabore avec le Québec. À titre d'exemple, l'organisation a des échanges techniques réguliers avec la Société de transport de Montréal (STM), en lien avec les infrastructures du métro de Montréal. Un échange culturel symbolise également les liens entre les métros de Paris et Montréal : il y a 10 ans, la STM remettait une mosaïque de l'artiste Geneviève Cadieux (La Voie Lactée), installée à la station Saint-Lazare à Paris. Le Groupe RATP a pour sa part offert un entourage « Guimard » emblématique du métro parisien, chef-d'œuvre de l'art nouveau, qui orne la station Square-Victoria-OACI à Montréal depuis 2003. En 2017, le Groupe RATP a investi dans la filiale parisienne de Communauto, acteur historique de l'autopartage né au Québec.

À propos de RATP DEV

Fondée en 2002, RATP Dev exploite et maintien des réseaux de transport urbain dans 13 pays sur quatre continents (États-Unis, Royaume-Uni, France, Italie, Suisse, Algérie, Maroc, Égypte, Arabie saoudite, Qatar, Chine, Philippines et Afrique du Sud). Avec plus de 1,5 milliard de voyageurs annuels sur ses réseaux, RATP Dev démontre au quotidien son expertise vaste et reconnue en proposant des services de mobilité sur toute la gamme de transports : métro, train régional, tramway, bus, téléphérique et bus touristiques. RATP Dev s'appuie sur le savoir-faire technique et l'expérience du Groupe RATP, leader des mobilités autonomes, du tramway et opérateur du réseau multimodal de Paris, l'un des plus grands réseaux de transports mondial, pour développer ses activités en France et à l'international. Le Groupe RATP collabore avec des organisations québécoises depuis les années 1960.

SOURCE RATP Dev

Renseignements: Martine Robert, [email protected], 514-212-7812; Anne-Sophie DesRoches, [email protected], 514-238-1825