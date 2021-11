Conférence de Glasgow sur le climat - Le Québec remporte un prix prestigieux pour son leadership en matière de partenariats internationaux

GLASGOW, Scotland, le 6 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, a appris avec fierté aujourd'hui que le Québec a remporté le premier prix des Leadership Awards 2021 décernée par la Coalition Under2, une organisation internationale qui regroupe quelque 260 membres dont le Québec. Ces prix visent à reconnaître et à promouvoir les réalisations des régions et des États qui repoussent les frontières de l'action climatique.

Plus particulièrement, le Québec est lauréat dans la catégorie « Partenariats climatiques », qui récompense un membre de la Coalition pour son exceptionnelle collaboration avec ses pairs dans le cadre des multiples travaux de l'organisation, de même que pour les alliances et partenariats créés à travers le monde pour accélérer la décarbonisation de l'économie mondiale.

Depuis plus d'une décennie, le Québec a déployé des efforts considérables dans plusieurs partenariats internationaux et bilatéraux afin de partager son expertise, mais aussi de s'inspirer des meilleures pratiques à travers le monde. C'est dans ce contexte que le gouvernement du Québec s'est joint à la Coalition Under2 lors de sa création en 2015. Le Québec participe, depuis son adhésion, à plusieurs initiatives novatrices de l'organisation, telles que Net Zero Future, qui aide les membres de la Coalition à planifier leur feuille de route vers la décarbonisation de leur économie, ou encore le Future Fund, qui permet de soutenir financièrement des gouvernements infranationaux de pays en développement afin qu'ils puissent participer aux activités et travaux de la Coalition Under2.

Outre sa contribution aux activités de la Coalition, le Québec s'est également engagé dans des partenariats internationaux s'intéressant à des sujets d'intérêt commun, notamment l'électromobilité, la tarification du carbone, l'adaptation aux changements climatiques et la coopération internationale en matière de climat. Il y a quelques jours, le premier ministre, M. François Legault a d'ailleurs annoncé une nouvelle contribution du Québec au Fonds des Nations Unies pour l'adaptation, de l'ordre de dix millions de dollars.

« Je suis honoré que le leadership du Québec soit mis en valeur aujourd'hui par la Coalition Under2. Les changements climatiques sont un phénomène mondial qui nécessite des actions collectives et concertées. Je crois profondément qu'en unissant nos forces, nous pouvons agir plus vite et plus efficacement afin de bâtir une économie mondiale sobre en carbone, résiliente et durable. C'est pourquoi le Québec tend la main à tous ceux qui, comme lui, veulent faire partie de la solution. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Notons que ce prix s'ajoute à celui que le Québec s'était vu décerné, en 2019, pour la qualité de son programme de coopération climatique internationale. Ce programme avait en effet valu au Québec l'un des 15 Prix de l'action climatique mondiale décernés par l'Organisation des Nations Unies (ONU). Le Québec était lauréat dans la catégorie « Financement pour des investissements respectueux du climat », qui reconnaît les innovations financières réussies visant l'adaptation et l'atténuation en matière de changements climatiques.

https://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/partenariats.asp.

