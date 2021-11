Conférence de Glasgow sur le climat - Le Québec rehausse ses ambitions en souscrivant à la déclaration Further, Faster, Together: Leaders' Actions

GLASGOW, Scotland, le 7 nov. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Québec rehausse ses ambitions afin d'améliorer son propre bilan environnemental en s'engageant à ce que la totalité du parc gouvernemental de véhicules lourds et que les bâtiments institutionnels soient zéro émission d'ici 2040.

Ces nouveaux engagements s'ajoutent aux objectifs du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) d'électrifier 100 % des automobiles, VUS, fourgonnettes et minifourgonnettes du gouvernement et 25 % des camionnettes d'ici 2030. Le gouvernement compte également renforcer le réseau de bornes de recharge dans les édifices gouvernementaux. De même, il s'est engagé à réduire de 60 % d'ici 2030 les émissions du parc immobilier gouvernemental.

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, a pris ces engagements dans le cadre d'un événement de la Coalition Under2, un regroupement de gouvernements infranationaux leaders de la lutte contre les changements climatiques. Le Québec a souscrit à la déclaration Further, Faster, Together: Leaders' Actions, qui appelle les gouvernements infranationaux à rehausser leurs ambitions afin que les États nationaux en fassent de même.

Citations :

« Le gouvernement du Québec doit donner l'exemple aux citoyens et aux entreprises en démontrant qu'il fait lui aussi les efforts nécessaires pour décarboniser ses activités. L'électrification du parc de véhicules du gouvernement, le déploiement d'installations de recharge, de même que la conversion de ses édifices publics à l'électricité, envoient le message qu'il y a une demande pour les technologies vertes et que les entreprises doivent investir dans ces secteurs. En prenant ces nouveaux engagements, le Québec confirme clairement sa position de leader nord-américain dans la lutte contre les changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Notre engagement à accélérer l'électrification de la flotte de véhicules des ministères et organismes témoigne de l'importance qu'accorde notre gouvernement à la lutte contre les gaz à effet de serre. Nous avons la ferme volonté de déployer tous les efforts pour atteindre les ambitieuses cibles contenues dans notre Plan pour une économie verte 2030 qui pavera la voie vers la carboneutralité du Québec. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En mettant de l'avant l'exemplarité de l'État, notamment dans la gestion de ses véhicules et de ses immeubles, notre gouvernement veut intégrer une culture d'efficacité énergétique dans ses organisations. L'emploi de systèmes plus efficaces et plus écologiques entraînera à terme une réduction des coûts d'exploitation, en plus d'améliorer notre bilan énergétique. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Près de 25 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) des activités de l'État québécois proviennent du parc de véhicules des ministères et organismes.

Plus de 75 % des émissions de GES des activités de l'État québécois proviennent du parc immobilier public.

Dans le cadre de la déclaration Further, Faster, Together: Leaders' Actions , en plus des objectifs en matière d'exemplarité de l'État, le Québec a également souscrit aux objectifs suivants, pour lesquels plusieurs actions sont déjà entreprises:

, en plus des objectifs en matière d'exemplarité de l'État, le Québec a également souscrit aux objectifs suivants, pour lesquels plusieurs actions sont déjà entreprises: Préparer un plan d'action national sur les changements climatiques, conformément à l'objectif de l'accord de Paris de limiter la hausse des températures à 1,5 °C;

limiter la hausse des températures à 1,5 °C;

Viser 100 % de ventes de véhicules légers neufs électriques d'ici 2035;



Produire une électricité neutre en carbone d'ici 2030 et sans carbone d'ci 2045;

sans carbone d'ci 2045;

Favoriser une transition juste qui assure des moyens de subsistance durables à ceux qui dépendent des combustibles fossiles dans le cadre du passage à une économie verte;



Développer des économies circulaires permettant de réduire d'au moins 50 % les déchets organiques mis en décharge sur le territoire des États et des régions d'ici 2030, ou réduire d'au moins 15 % le flux total de déchets mis en décharge d'ici 2030.

SOURCE Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Renseignements: Sources : Rosalie Tremblay-Cloutier, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 777-3777; Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 670-6413; Geneviève Tremblay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 643-7295; Information : Relations avec les médias: Ministère de l'Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3991

Liens connexes

https://www.environnement.gouv.qc.ca/