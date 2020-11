Conditions routières difficiles à prévoir - D'importantes chutes de neige sur le Québec

QUÉBEC, le 22 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports avise les usagers de la route qu'ils devront faire preuve de prudence au cours des prochaines heures alors que les conditions routières pourraient se dégrader rapidement dans plusieurs régions du Québec. Selon les plus récentes prévisions météorologiques, jusqu'à 20 centimètres de neige et de la pluie verglaçante sont attendus.

Dans ce contexte, le Ministère invite les usagers de la route à consulter le www.quebec511.info pour connaître l'état des routes, incluant les conditions de la chaussée, la visibilité ainsi que les entraves et les fermetures de routes en vigueur.

Dès le début des précipitations, les équipes spécialisées en déneigement et en déglaçage seront à l'œuvre pour effectuer les différentes opérations et garder nos routes sécuritaires. Cette année, le Ministère prévoit investir plus de 350 M$ en entretien hivernal, ce qui permettra d'assurer les déplacements des personnes et des marchandises partout sur le territoire du Québec.

Il est important de mentionner que dans le contexte de la pandémie, il est fort possible que les ressources d'hébergement temporaires ne soient pas disponibles dans plusieurs régions. Les usagers de la route sont donc invités à planifier leurs déplacements.

Le réseau du Ministère compte plus de 31 000 kilomètres de routes à déneiger.

En période hivernale, 1 660 camions sont affectés à l'entretien du réseau du Ministère.

De ce nombre, plus de 260 sont des camions opérés par le Ministère et 1 400 le sont par les prestataires de services, les municipalités et les communautés autochtones.

En 2019-2020, le Ministère a utilisé plus de 800 000 tonnes de sels de déglaçage et plus de 1 000 000 de tonnes d'abrasifs sur les routes sous sa responsabilité.

Les sels de déglaçage proviennent des Îles-de-la-Madeleine dans le cadre d'une entente avec Mines Seleine.



Les abrasifs utilisés par le Ministère sont constitués de sable tamisé, de pierre concassée ou de gravier concassé.

