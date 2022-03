Concrétisation du projet de contournement de Saint-Lin-Laurentides et de réaménagement de la route 335

QUÉBEC, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec va de l'avant avec son engagement de réaliser les travaux de contournement de Saint-Lin-Laurentides et de réaménagement de la route 335. Le député de la circonscription de Rousseau, M. Louis-Charles Thouin, en fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel.

Ainsi, dès cet été, la première phase du projet débutera avec le réaménagement de la route 335 au sud de la côte de Grâce. Cette intervention permettra d'améliorer la sécurité des usagers de la route, y compris celle des piétons et des cyclistes.

Par la suite, lors de la seconde phase, l'ajout d'une voie de contournement dans le secteur nord de la ville offrira une autre option de déplacement aux automobilistes qui transitent par les routes 158, 335 et 337 dans Lanaudière et procurera une meilleure qualité de vie aux résidents qui se déplacent à l'intérieur du noyau urbain. Pour cette phase du projet, il est prévu qu'en 2022, le ministère des Transports amorce et termine le processus d'acquisition. La préparation des travaux entourant le déplacement des services publics est déjà en cours et des interventions seront réalisées dès que la libération des emprises sera achevée.

Très attendu par la population, ce projet a été priorisé par le gouvernement et a profité des mesures prévues à la Loi sur l'accélération de certains projets d'infrastructure, lesquelles permettent qu'il soit réalisé plus rapidement.

Citation

« Depuis plusieurs décennies, de nombreuses promesses ont été faites dans ce dossier, mais notre gouvernement passe de la parole aux actes afin que ce projet se réalise dès maintenant. Cette année, nous sécuriserons la route 335 dans le secteur de la côte de Grâce, puis nous allons entreprendre et terminer les acquisitions, en plus de poursuivre la préparation des déplacements de services publics nécessaires à la création de la voie de contournement, au nord. Grâce à ces investissements, la circulation sera plus fluide et la sécurité routière, accrue. Notre gouvernement prend ses responsabilités et remplit ses engagements. »

Louis-Charles Thouin, député de la circonscription de Rousseau

Faits saillants

Les travaux, répartis sur 6,5 kilomètres, sont divisés en trois phases :

Phase 1 : Réaménagement de la route 335-337 au sud de la côte de Grâce;



Phase 2 : Contournement de la route 158-335-337 dans le secteur nord;



Phase 3 : Contournement de la route 335-337 dans le secteur sud.

La première étape menant à la réalisation de la voie de contournement débutera dans le secteur nord par la construction d'une route régionale à deux voies.

Dans le cadre du réaménagement de la route 335 au sud de la côte de Grâce, le Ministère considérera également l'ajout de mesures et de différents types d'aménagements afin d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes sur cette route, le tout en collaboration avec la Municipalité.

Ce projet est inscrit à l'annexe de la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure . Le projet bénéficiant ainsi de certains assouplissements en matière d'acquisitions et d'autorisations environnementales, sa réalisation est devancée à 2022 alors qu'elle était initialement prévue en 2024.

