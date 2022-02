Concours Tournez-vous vers l'excellence! La crème de la relève agricole invitée à se manifester dès maintenant

LÉVIS, QC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Afin de contribuer à la réussite et au rayonnement des jeunes entrepreneurs, La Financière agricole du Québec tient son concours annuel Tournez-vous vers l'excellence! La période de mise en candidature pour l'édition de 2022 débute aujourd'hui. Celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaire dans le secteur de l'agriculture sont dès maintenant invités à s'y inscrire.

Les jeunes entrepreneurs agricoles ont jusqu'au jeudi 28 avril 2022 pour soumettre leur candidature auprès de leur centre de services de La Financière agricole. Dix finalistes seront sélectionnés en fonction de l'excellence de leur profil d'entrepreneur, de leurs réalisations ainsi que des qualités de gestionnaire qui les animent. Le formulaire d'inscription et les critères d'admissibilité se trouvent sur la page Web du concours.

« Chaque année, ce concours met en scène de jeunes producteurs qui rehaussent les standards de la pratique de l'agriculture. Ils mettent à profit leur bagage de connaissances et d'expérience pour la rendre davantage dynamique, prospère et innovante. Ce concours génère des retombées positives pour l'ensemble de la relève québécoise dans ce secteur clé pour l'économie du Québec. C'est une façon de plus pour La Financière agricole de jouer son rôle de chef de file auprès de la relève agricole et, plus largement, pour soutenir la pérennité du secteur agricole et agroalimentaire du Québec. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

« C'est une fierté pour notre organisation de reconduire ce concours chaque année. Depuis sa première année d'existence, plus de 400 candidatures ont été reçues. Quelque 160 jeunes entrepreneurs ont été finalistes. Leur participation a aussi été l'occasion pour eux de se faire connaître dans tout le Québec et de rendre fières leurs collectivités. Les participants au concours apportent un rayonnement singulier au métier d'agriculteur. Ils en sont des ambassadeurs de premier choix. J'invite toutes celles et tous ceux qui se démarquent en agriculture par leur recherche d'excellence, de leadership et de sens entrepreneurial à se manifester et à tenter leur chance à ce concours de prestige. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Mon expérience au concours Tournez-vous vers l'excellence! a été très enrichissante. C'est une belle fierté de remporter ce concours et d'inspirer à mon tour les jeunes qui se lancent en agriculture. Avoir une ferme était un rêve… qui est devenu une magnifique réalité. Avec de la passion, de la volonté et un peu de folie, il est possible de réaliser de grandes choses. Ce concours, c'est une belle occasion de faire le point et de retracer fièrement tout le chemin parcouru et le travail accompli. »

Mme Léda Villeneuve, grande gagnante de l'édition 2021 du concours

Faits saillants

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $.

Deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.

Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable.

Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

De plus, tous les participants admissibles recevront un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ applicable sur l'un des produits, l'une des activités ou l'une des formations du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 23 novembre prochain, dans le cadre de l'édition 2022 du Colloque gestion du CRAAQ.

