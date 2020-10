Concours Sélection Caseus 2020 - Invitation à participer à la soirée virtuelle en l'honneur des fromagers du Québec

QUÉBEC, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, invite la population à suivre la soirée virtuelle destinée à célébrer les mérites des fromagers du Québec qui se tiendra le mercredi 14 octobre 2020, à compter de 19 heures. La soirée sera transmise par l'intermédiaire du site Web www.caseus.ca.

Ce rendez-vous virtuel remplacera le concours annuel Sélection Caseus, qui a été annulé en raison de la COVID-19. L'animateur de cette soirée virtuelle, M. Stéphane Bellavance, s'entretiendra avec quatre experts du secteur fromager qui feront découvrir aux internautes des aspects inattendus de quatre types de fromage. Il accueillera également quelques invités-surprises et présentera des images exclusives du monde fromager. Vous découvrirez certains secrets du confinement de certains fromages du Québec.

« En cette année où tout est différent en raison de la pandémie de la COVID-19, l'équipe organisatrice du concours Sélection Caseus a choisi d'offrir aux consommateurs une activité inédite afin de faire rayonner nos fromages québécois et ceux qui les fabriquent. On se doit de souligner le travail exceptionnel des fromagers du Québec, qui se sont surpassés encore une fois cette année. Les consommateurs ont entendu l'appel du gouvernement pour l'achat local et ont continué de mettre des fromages québécois dans leur panier d'épicerie. On ne le dira jamais assez, acheter local a un impact considérable pour nos producteurs et nos productrices comme pour toute l'économie du Québec. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Les internautes seront aussi invités à participer à un concours qui leur donnera la chance de gagner un assortiment de fromages d'une valeur de 150 dollars , qui leur sera livré à domicile.

le cheddar cinq ans,



le fromage bleu,



le fromage à trous,



le fromage en grains.

Créé en 1998, Sélection Caseus souligne l'excellence des fromages québécois et met en évidence le savoir-faire de celles et de ceux qui les fabriquent. Le concours vise à faire découvrir aux consommateurs le génie créatif des fromagers, qui s'exprime dans une multitude de produits novateurs et de très grande qualité.

Sélection Caseus est le seul concours consacré à la reconnaissance et à la mise en valeur des fromages faits au Québec. Il est ouvert à tous les fromagers, peu importe la taille de leur entreprise, le type de fromage qu'ils fabriquent ou le type de lait qu'ils utilisent.

Rappelons qu'en 2019, c'est le fromage Religieuse de la Fromagerie du Presbytère, située au Centre-du-Québec, qui avait remporté le Caseus Or. Pour connaître tous les gagnants de la dernière édition du concours, visitez le www.caseus.ca/laureats.

Sélection Caseus peut compter sur l'engagement financier des Producteurs de lait du Québec, son premier partenaire financier. Viennent ensuite les grandes chaînes d'alimentation IGA, Metro et Provigo. Les autres partenaires financiers sont Aliments du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec et La Financière agricole du Québec.

