Concours national d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement - Dévoilement des finalistes pour la création d'une œuvre d'art public Phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain

QUÉBEC, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, dévoilent les cinq finalistes invités à présenter une proposition d'œuvre d'art public qui sera intégrée à la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain, dans la station de la Voile.

Les cinq artistes finalistes, choisis au terme d'un processus de sélection rigoureux, sont :

Jocelyne Alloucherie ;

; Le duo Lemmens-Ibghy;

Mathieu Lévesque;

Klaus Scherübel;

Giorgia Volpe .

À la suite d'un appel public de candidatures lancé le 10 janvier dernier, les artistes ont été sélectionnés en raison de leur statut d'artiste professionnel des arts visuels ou des métiers d'art ainsi que de la qualité de leur dossier de candidature. Au cours des prochains mois, ils seront invités à soumettre une proposition d'œuvre, en format maquette, selon le mandat artistique retenu par le comité formé dans le cadre de la politique gouvernementale, soit de conférer à la station de la Voile une dynamique attractive et innovante, en tirant parti du potentiel exceptionnel qu'offrira le lieu.

Au terme du processus de sélection, le comité désignera l'artiste ou le collectif lauréat qui réalisera l'œuvre d'art public de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain. L'installation de l'œuvre est prévue en 2022. Le budget total alloué à la conception finale, à la réalisation et à l'installation de l'œuvre est de 282 648 $.

Citations :

« La qualité et la diversité des pratiques artistiques des candidats retenus lors de cette première étape sont extrêmement prometteuses pour la suite des choses. Cette œuvre d'art public enrichira l'expérience de fréquentation de la station de la Voile de la promenade Samuel-De Champlain. Elle sera en harmonie avec notre vision pour ce nouveau secteur de la ville et deviendra assurément une réalisation d'intérêt pour les visiteurs ainsi qu'un élément additionnel de fierté pour nos citoyens de la Capitale-Nationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Ce concours est une belle façon de rendre l'art actuel accessible aux citoyens et de leur faire découvrir des créateurs audacieux et ingénieux. La Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement non seulement permet aux artistes de rendre nos lieux encore plus attrayants, mais elle permet également des maillages entre le milieu des arts et d'autres secteurs de l'activité économique. Notre gouvernement est heureux d'appuyer la réalisation d'œuvres d'art public qui font partie de notre richesse collective. Je félicite les cinq finalistes et je suis persuadée que la proposition retenue rehaussera le charme et la beauté de la promenade Samuel-De Champlain! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

La Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement

Ce concours s'inscrit dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. Celle-ci vise, entre autres, à accroître la diffusion d'œuvres en art actuel réalisées par des artistes professionnels québécois ainsi qu'à participer à l'enrichissement du cadre de vie des citoyens, partout au Québec. Depuis 1961, plus de 4 000 œuvres ont été acquises ou réalisées dans le cadre de cette politique gouvernementale.

Liens connexes :

