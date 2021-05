Concours national d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement - Dévoilement de l'artiste et de l'œuvre sélectionnés pour la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain

C'est l'artiste d'origine autrichienne, M. Klaus Scherübel, qui a été sélectionné pour la réalisation de cette création. M. Scherübel mène depuis plus de 20 ans une carrière internationale jalonnée de nombreuses expositions et de collaborations avec plusieurs institutions de renom. Ses œuvres sont présentées, notamment, dans les collections du Musée national des beaux-arts du Québec, de la Generali Foundation au Museum der Moderne Salzburg, du Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig de Vienne et du Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean, au Luxemburg.

L'œuvre sélectionnée, dont les illustrations peuvent être consultées ici, consiste en un cube en acier poli, incliné et légèrement incrusté dans le sol, comme s'il était tombé du ciel. En s'approchant de la sculpture, on découvre une porte ayant les apparences de l'entrée d'une station de métro, incluant un panneau signalétique portant l'inscription « Québec ». La structure reflète également les motifs du paysage avoisinant, à la manière d'un tableau impressionniste.

Conçue comme un prolongement du réseau Metro-Net de l'artiste allemand Martin Kippenberger, cette « nouvelle » station de métro vise à suggérer, symboliquement et humoristiquement, l'idée d'ouverture sur le monde et du rapprochement.

« La singularité de l'œuvre retenue par le jury saura, sans l'ombre d'un doute, piquer la curiosité des usagers de la promenade Samuel-De Champlain. Je félicite l'artiste, M. Klaus Scherübel, pour cette création qui incitera nos citoyens de la Capitale-Nationale et nos visiteurs à s'y attarder pour découvrir les multiples facettes qu'elle présente. Elle est en symbiose avec notre vision pour ce secteur de notre ville et deviendra certainement une installation d'intérêt pour tous. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La Politique d'intégration des arts à l'architecture permet à la population d'avoir accès à l'art actuel dans les lieux publics et à des artistes d'ici de briller partout au Québec et ailleurs dans le monde. Sans contredit, cette œuvre originale de M. Klaus Scherübel viendra enrichir le paysage de la promenade Samuel-De Champlain et, plus largement, le patrimoine culturel québécois. Je salue la créativité de cet artiste qui, grâce à son audace, contribue à rendre notre capitale nationale encore plus attrayante et encore plus fière! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

La Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement

Ce concours s'inscrit dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. Celle-ci vise, entre autres, à accroître la diffusion d'œuvres en art actuel réalisées par des artistes professionnels québécois ainsi qu'à participer à l'enrichissement du cadre de vie des citoyens, partout au Québec. Depuis 1961, plus de 4 000 œuvres ont été acquises ou réalisées dans le cadre de cette politique gouvernementale.

Faits saillants

L'installation de l'œuvre est prévue en 2022 à la station de la Voile, située à l'extrémité est de la phase 3 de la promenade. Le budget total alloué à la conception finale, à la réalisation et à l'installation de l'œuvre est de 282 648 $.

À la suite d'un appel public de candidatures lancé le 10 janvier 2020, cinq artistes ont été invités à soumettre une proposition d'œuvre, selon le programme artistique retenu par le comité formé dans le cadre de la politique gouvernementale, soit de conférer à la station de la Voile une dynamique attractive et innovante, en tirant parti du potentiel exceptionnel du lieu.

