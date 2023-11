Concours Les As de la finance 2024 - La Section du Québec de FEI Canada lance la période de mise en candidature de son prestigieux concours

Cliquez ici pour la version anglaise

MONTRÉAL, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Les responsables de la direction financière œuvrant au Québec peuvent dès maintenant soumettre leur candidature à l'édition 2024 du concours d'envergure Les As de la finance, lancé par la Section du Québec de FEI Canada. Créé en 2011, ce concours vise à reconnaître les réalisations professionnelles et l'engagement communautaire des responsables de la direction financière émérites de la province.

« Le concours Les As de la finance représente une occasion exceptionnelle de célébrer notre profession, d'échanger des idées novatrices et de renforcer les liens qui font de notre communauté un pilier de l'excellence financière au Québec », note Dominic Grimard, CPA, chef de la direction financière, Power Sustainable, et nouveau président de la section du Québec de FEI Canada. « Reconnaître le travail de mes pairs revêt une importance capitale pour moi et cet événement phare pour notre organisation est le contexte idéal pour le faire. »

Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature jusqu'au 13 février 2024 à minuit. Le dévoilement des finalistes se fera le 2 avril 2024, alors que l'annonce des lauréat(e)s aura lieu lors du gala Les As de la finance le 1er mai 2024, à Montréal à l'édifice Jacques-Parizeau. Les règles du concours ainsi que le formulaire de mise en candidature sont disponibles sur le site de FEI Canada sous la section du Québec.

Les trois catégories du concours Les As de la finance sont les suivantes :

Responsable de la direction financière d'une grande entreprise -- Chiffre d'affaires de plus de 500 M$ ou plus de 1 000 employés. La personne candidate doit être en poste depuis au moins deux (2) ans.

-- Chiffre d'affaires de plus de 500 M$ ou plus de 1 000 employés. La personne candidate doit être en poste depuis au moins deux (2) ans. Responsable de la direction financière d'une petite ou moyenne entreprise . La personne candidate doit être en poste depuis au moins deux (2) ans.

. La personne candidate doit être en poste depuis au moins deux (2) ans. Relève en finance*

*La personne qui présente sa candidature doit avoir 40 ans ou moins à la date limite de dépôt des candidatures du concours et ne doit pas être à la tête de la direction financière de son entreprise. Elle peut relever du chef de la direction financière, c'est-à-dire trésorerie, contrôle corporatif, fiscalité, direction financière d'une division, etc.

Un jury aux horizons variés

Le jury du concours accueille cette année un nouveau membre, Claude Tessier, CPA, ancien chef de la direction financière chez Alimentation Couche-Tard. Il prend la place de Sylvain J. Perron, CPA, président, Clinique Santé Dix30. La Section du Québec de FEI Canada tient à témoigner sa reconnaissance envers M. Perron pour ses dix années de dévouement en tant que membre du jury. L'édition 2024 du concours peut compter sur un comité indépendant composé de professionnel(le)s chevronné(e)s doté(e)s d'une vaste expérience dans les domaines de la finance et des affaires :

Suzanne Rancourt , CPA, IAS.A., administratrice de sociétés (présidente du jury)

, CPA, IAS.A., administratrice de sociétés (présidente du jury) Virginie Bronsard , CHRP, vice-présidente, Culture et Talents, Logibec

, CHRP, vice-présidente, Culture et Talents, Logibec Lise Croteau , FCPA, ASC, administratrice de sociétés

, FCPA, ASC, administratrice de sociétés Claude Tessier , CPA, administrateur de sociétés

, CPA, administrateur de sociétés François Thibault, CFA, M.Sc., vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier, Metro

Janie C. Béïque à la présidence d'honneur

Mme Janie C. Béïque, présidente et cheffe de direction du Fonds de solidarité FTQ, agit à titre de présidente d'honneur du concours pour l'édition de 2024. Mme. Béïque compte plus de 20 ans d'expérience au sein du Fonds de solidarité FTQ. Elle se démarque par sa vision stratégique, son leadership de proximité et sa capacité à innover dans un environnement en constante évolution. Ses multiples distinctions témoignent de son engagement et de son excellence. Elle a notamment été désignée comme l'une des 40 meilleur(e)s conseiller(ère)s juridiques d'entreprises au Canada âgé(e)s de moins de 40 ans par le magazine L'Expert et elle a été nommée « Leader en innovation » par le gouvernement du Canada à deux reprises.

Christian Dubé, récipiendaire du Prix Hommage 2024

Le Prix Hommage Les As de la finance est remis par la Section du Québec de FEI Canada à un(e) responsable de la direction financière s'étant illustré(e) dans l'ensemble de sa carrière. Le prix sera remis lors du gala du 1 mai prochain. Le lauréat 2024 de ce prix est M. Christian Dubé, FCPA, qui a débuté sa carrière en tant que chef des finances corporatives chez PwC, avec des postes à Québec, Calgary et Montréal. En 1986, il a participé à la création de la firme Biron Lapierre Dubé & associés. Il a par la suite occupé des postes d'importance dans le secteur privé, notamment en tant que vice-président et chef de la direction financière chez Cascades, où il a également dirigé la filiale européenne de l'entreprise de 2009 à 2012.

En politique, M. Dubé a été élu député de la circonscription de Lévis jusqu'en 2014. Il est ensuite devenu premier vice-président à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

En 2018, il est retourné en politique et a fait campagne dans La Prairie. Après son élection, il a été nommé ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie. En juin 2020, il a été investi en tant que ministre de la Santé et des Services sociaux. Il a de nouveau été nommé ministre de la Santé après les élections d'octobre 2022.

Le récipiendaire du Prix Hommage est désigné par les membres du conseil d'administration de la Section du Québec de FEI Canada, ainsi que par les membres du comité́ organisateur du concours, soit :

Mathieu Hébert, CPA, trésorier, TC Transcontinental (président du comité)

François Boulanger, CPA, président et chef des opérations, CGI

Vincent Dunberry , CPA, CBV, directeur, Placements privés, CDPQ

, CPA, CBV, directeur, Placements privés, CDPQ Normand Lebeau , président, Mandrake Vézina Lebeau

, président, Mandrake Vézina Lebeau Dany Lehoux , MBA, directrice générale | Ventes et relations clients, PwC

, MBA, directrice générale | Ventes et relations clients, PwC Frédérik Pelaez, B. ENG., MBA, CRM, FCIP, R.I.B. (ONT), vice-président régional - Est du Canada , BFL Canada

, BFL Canada Julie Péloquin, CPA, vice-présidente, Rayonnement de la profession, Ordre des CPA du Québec

Monica Rocheleau , directrice générale, FEI Canada, Section du Québec

La Section du Québec de FEI Canada tient à remercier ses généreux commanditaires qui rendent possible la tenue du concours Les As de la finance et le gala de dévoilement des lauréat(e)s : BFL Canada, CDPQ, Mandrake Vézina Lebeau, Ordre des CPA du Québec, et PwC. De plus que notre partenaire média exclusif, La Presse.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle qui est le principal porte-parole de cadres exerçant des fonctions de direction financière. L'association compte plus de 1 100 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec compte plus de 200 membres provenant de diverses industries et disciplines, et représentant un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Elle offre à ses membres des services liés au perfectionnement professionnel, au leadership éclairé et à la représentation ainsi que du réseautage entre pairs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Québec | FEI Canada ou suivez-nous sur LinkedIn.

