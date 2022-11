Concours Les As de la finance 2023 - La Section du Québec de FEI Canada lance la période de mise en candidature de son prestigieux concours

Cliquez ici pour la version anglaise

MONTRÉAL, le 28 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les responsables de la direction financière œuvrant au Québec peuvent dès maintenant soumettre leur candidature à l'édition 2023 du concours d'envergure Les As de la finance, lancé par la Section du Québec de FEI Canada. Créé en 2011, ce concours vise à reconnaître les réalisations professionnelles et l'engagement communautaire des responsables de la direction financière émérites de la province.

« Le concours Les As de la finance représente une occasion privilégiée pour les leaders de notre profession d'obtenir la reconnaissance de leurs pairs », remarque Martin Lebeau, MBA, CPA, chef de la direction financière, Accedian, et président de la Section du Québec de FEI Canada. « Je suis fier de participer à ce rendez-vous qui donne un formidable élan à l'ensemble des acteurs de notre industrie. »

Le dépôt des candidatures sera possible jusqu'au 13 février 2023 à minuit. Le dévoilement des finalistes aura lieu le 4 avril 2023. Les lauréat(e)s seront annoncé(e)s lors du gala Les As de la finance le 3 mai 2023, à l'édifice Jacques-Parizeau. Les règles du concours ainsi que le formulaire de mise en candidature sont disponibles sur le site de FEI Canada sous la section du Québec .

Les trois catégories du concours Les As de la finance sont les suivantes :

Responsable de la direction financière d'une grande entreprise -- Chiffre d'affaires de plus de 500 M$ ou plus de 1 000 employés. La personne candidate doit être en poste depuis au moins deux (2) ans.

-- Chiffre d'affaires de plus de 500 M$ ou plus de 1 000 employés. La personne candidate doit être en poste depuis au moins deux (2) ans. Responsable de la direction financière d'une petite ou moyenne entreprise . La personne candidate doit être en poste depuis au moins deux (2) ans.

. La personne candidate doit être en poste depuis au moins deux (2) ans. Relève en finance*

*La personne qui présente sa candidature doit avoir 40 ans ou moins à la date limite de dépôt des candidatures du concours et ne doit pas être à la tête de la direction financière de son entreprise, mais elle peut relever du bureau de la direction financière, c.-à-d. trésorerie, contrôle corporatif, fiscalité, direction financière d'une division, etc.

Un jury aux horizons multiples

Le jury du concours accueille cette année une nouvelle membre, Virginie Bronsard, qui prend la place de Katya Laviolette, CRIA, chef de la direction des ressources humaines, 1Password. La Section du Québec de FEI Canada tient à remercier Mme Laviolette pour son implication des dernières années au sein du jury. Le jury indépendant de l'édition 2023 est composé de professionnel(le)s cumulant de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la finance et des affaires :

Suzanne Rancourt , CPA, IAS.A., administratrice de sociétés (présidente du jury)

, CPA, IAS.A., administratrice de sociétés (présidente du jury) Virginie Bronsard , CHRP, vice-présidente, Culture et Talents, Logibec

, CHRP, vice-présidente, Culture et Talents, Logibec Lise Croteau , FCPA, ASC, administratrice de sociétés

, FCPA, ASC, administratrice de sociétés Sylvain J. Perron , CPA, propriétaire, Clinique Santé Dix30

, CPA, propriétaire, Clinique Santé Dix30 François Thibault, CFA, M.Sc., vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier, Metro

Isabelle Hudon à la présidence d'honneur

Mme Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC, assume le rôle de présidente d'honneur du concours pour son édition 2023. Elle œuvre au sein de l'entreprise depuis 2021, où elle se dédie à accroître la contribution de l'organisation au développement du pays par l'entremise de ses entrepreneur(e)s. Précédemment, Mme Hudon a agi comme ambassadrice du Canada en France et à Monaco de 2017 à 2021 et occupé les postes de présidente et cheffe de la direction (Québec), et de vice-présidente principale pour Financière Sun Life Canada. Outre son travail à la BDC, Mme Hudon agit comme représentante du premier ministre du Canada pour la Francophonie depuis 2017. Elle a également cofondé L'effet A, et est coprésidente du Conseil consultatif de l'Ordre de Montréal, en plus d'avoir siégé sur de nombreux conseils d'administration. Au fil des années, Mme Hudon a notamment reçu les insignes de Commandeur de la Légion d'honneur de la part du gouvernement français, en plus de nombreuses médailles soulignant son engagement pour la cause de l'ambition féminine, sa contribution à la Francophonie et son apport à la culture au Canada.

Nelson Gentiletti , récipiendaire du Prix Hommage 2023

Le Prix Hommage Les As de la finance est remis par la Section du Québec de FEI Canada à un(e) responsable de la direction financière s'étant illustré dans l'ensemble de sa carrière. Le prix sera remis lors du gala du 3 mai prochain. Le lauréat 2023 de ce prix est M. Nelson Gentiletti, qui cumule plus de 30 ans d'expérience en finance, en fusions et acquisitions et en planification stratégique à l'échelle mondiale. M. Gentiletti a débuté sa carrière chez Deloitte Canada et a occupé le poste de chef de la direction financière et d'exploitation dans de nombreuses entreprises publiques canadiennes dont Les Systèmes de Sécurité Unican, Transat AT et Transcontinental. De plus, M. Gentiletti est actuellement administrateur de sociétés chez Cascades, la CDPQ, TC Transcontinental et président du conseil du restaurateur Groupe Grandio, notamment. Il siège également au comité consultatif de l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia. M. Gentiletti détient un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia et un diplôme d'études supérieures en comptabilité publique de l'Université McGill, en plus d'être membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec.

Le récipiendaire du Prix Hommage est désigné par les membres du conseil d'administration de la Section du Québec de FEI Canada, ainsi que par les membres du comité́ organisateur du concours, soit :

Marc Godin , MBA, CFA, chef de la direction financière, Northstar (co-président du comité́)

, MBA, CFA, chef de la direction financière, Northstar (co-président du comité́) Mathieu Hébert, CPA, trésorier, TC Transcontinental (co-président du comité́)

François Boulanger, CPA, président et chef des opérations, CGI

Vincent Dunberry , CPA, CBV, directeur, Placements privés, CDPQ

, CPA, CBV, directeur, Placements privés, CDPQ Normand Lebeau , président et gardien en chef de la marque, Mandrake Vézina Lebeau

, président et gardien en chef de la marque, Mandrake Vézina Lebeau Dany Lehoux , MBA, directrice générale, Ventes et relations clients, PwC

, MBA, directrice générale, Ventes et relations clients, PwC Frédérik Pelaez, B.ENG, MBA, CRM, FCIP, R.I.B. (ONT), associé directeur - Grande région métropolitaine de Montréal, BFL Canada

Julie Péloquin, CPA, vice-présidente, Rayonnement de la profession, Ordre des CPA du Québec

Monica Rocheleau , directrice générale, FEI Canada, Section du Québec

La Section du Québec de FEI Canada tient à remercier ses généreux commanditaires, qui rendent possible la tenue du concours Les As de la finance et le gala de dévoilement des lauréat(e)s : BFL Canada, CDPQ, Mandrake Vézina Lebeau, Ordre des CPA du Québec, et PwC.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de cadres exerçant des fonctions de direction financière qui compte plus de 1 500 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec est la seule association de la province qui s'adresse exclusivement aux cadres de la finance qui évoluent dans des industries variées. L'association offre à ses près de 200 membres une opportunité unique d'échanger et de réseauter avec des collègues qui partagent et comprennent leur réalité et leurs enjeux. Elle leur permet aussi de se développer professionnellement, par le biais de conférences et d'ateliers, et de transmettre leur expertise à la relève, par l'entremise du nouveau programme de mentorat. La profession y est aussi célébrée, notamment lors de la remise de prix annuelle Les As de la finance.

Les nombreux événements de la Section du Québec de FEI Canada sont rendus possibles grâce à la collaboration de précieux partenaires solidaires que nous remercions : BFL Canada, CDPQ, Ordre des CPA du Québec, Mandrake Vézina Lebeau, PwC, Banque Nationale Marchés financiers, Deloitte, EY, KPMG, Randstad, Sun Life, WTW, Robert Half, Amex, Bank of America, Black Line, Corpay, Finmetrix, Marsh, Mazars, Voyages Encore et La Presse.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://www.feicanada.org/chapters/quebec ou LinkedIn .

Monica Rocheleau, FEI Canada, Section du Québec, 514 695-9196 | [email protected]