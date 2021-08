Concours Gagner à être vacciné! - Un nouveau lot s'ajoute, offert par BRP

QUÉBEC, le 18 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre des Finances, Eric Girard, annoncent que l'entreprise BRP contribuera au concours Gagner à être vacciné! en offrant un prix additionnel pour le tirage final du 3 septembre.

Ce prix, qui s'ajoute aux lots déjà annoncés le 16 juillet et le 30 juillet derniers, est une motomarine de marque Sea-Doo TRIXX. Légère et compacte, cette dernière est exceptionnellement amusante à conduire. C'est aussi ce qui la rend facile à remorquer et à ranger puisqu'elle prend moins d'espace qu'un bateau. Ce lot additionnel représente un nouvel incitatif afin de maximiser le taux de vaccination au Québec et de favoriser l'administration de la deuxième dose avant le 31 août.

Rappelons que la campagne de vaccination contre la COVID-19 a bénéficié de la collaboration de plusieurs entreprises québécoises. Elles ont prêté main-forte aux efforts du gouvernement en mettant sur pied des pôles de vaccination afin d'administrer une première ou une deuxième dose à la population. Le centre de vaccination de BRP à Valcourt a pour sa part contribué à l'administration de 12 500 doses.

Citations :

« La remarquable contribution de nos partenaires du milieu des entreprises québécoises a été un atout important de cette campagne de vaccination, et je remercie BRP de poursuivre sa participation en remettant ce prix additionnel. Je demeure persuadé qu'avec un tel concours, nous nous donnons les moyens de rejoindre davantage de citoyens, et qu'à terme, de nombreuses personnes supplémentaires seront immunisées dans les délais que nous nous sommes fixés, au bénéfice de l'ensemble de notre collectivité. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'engouement qu'a suscité ce concours montre à quel point la solidarité du milieu des entreprises tient une place essentielle au sein de nos communautés. Avec cet ajout de lot, BRP a à cœur de fournir un effort de plus en vue de convaincre davantage de personnes de mieux se protéger elles-mêmes ainsi que les autres. C'est grâce à ces nombreux petits efforts de plus que nous vaincrons la pandémie. J'invite les citoyens à ne pas hésiter à se prévaloir du vaccin, car il est encore temps de le faire. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

La motomarine sera remise à la personne gagnante le printemps prochain.





Le tirage final et celui des lots additionnels auront lieu le 3 septembre 2021. Les personnes admissibles devront avoir procédé à leur inscription avant le 31 août à 23 h 59.





Toutes les personnes inscrites sont admissibles à l'ensemble des tirages, et ce, selon les conditions du concours.





Rappelons que pour participer, les personnes doivent s'inscrire en visitant le portail libre-service de délivrance de la preuve vaccinale et d'inscription au concours.

Lien connexe :

Pour obtenir toutes les informations pertinentes sur la vaccination : Québec.ca/vaccinCOVID

