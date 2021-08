Concours Gagner à être vacciné! Quatre nouveaux lots s'ajoutent, offerts par le ministère du Tourisme du Québec

QUÉBEC, le 23 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le ministre des Finances, Eric Girard, et la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, annoncent que le ministère du Tourisme contribuera au concours Gagner à être vacciné! en offrant quatre prix additionnels pour le tirage final du 3 septembre.

Ces prix, qui s'ajoutent à ceux déjà annoncés au cours des dernières semaines, consistent en quatre lots échangeables contre des forfaits Explore Québec sur la route. Ces lots, d'une valeur de 1 500 $ chacun, sont applicables sur le prix régulier, soit avant rabais, des forfaits Explore Québec.

Rappelons que le programme Explore Québec sur la route est l'une des mesures incitatives mises sur pied dans le cadre du Plan de relance touristique lancé par la ministre du Tourisme en juin 2020. Le programme offre une réduction substantielle sur le prix de vente de forfaits à destination des régions du Québec.

« Le concours Gagner à être vacciné! est un très bel outil de promotion de la vaccination contre la COVID-19 auprès des Québécois, permettant de rejoindre davantage de citoyens et d'assurer ainsi une meilleure immunisation de notre collectivité au cours des prochains mois. Je suis ravi que nos partenaires privés aient emboîté le pas à nos efforts en y participant. Toutefois, l'ajout de ces nouveaux prix d'un de nos partenaires gouvernementaux est également fort bienvenu. Je remercie ma collègue, madame Caroline Proulx, et ses équipes pour cet appui fort apprécié. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Merci à l'équipe du ministère du Tourisme pour cette contribution très originale à nos efforts de vaccination. Il s'agit de prix fort intéressants, qui permettront aux personnes gagnantes de découvrir le Québec sous un angle différent. Avec ces forfaits, ils pourront parcourir notre beau et vaste territoire, et participer au dynamisme économique de nos régions. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Les forfaits Explore Québec sur la route sont un excellent moyen de remercier les Québécois d'avoir participé avec autant de conviction à cette campagne de vaccination cruciale. Je me réjouis d'offrir ces quatre lots, qui donneront la chance aux gagnants de s'offrir des moments mémorables en découvrant ou en redécouvrant une destination exceptionnelle. On le sait, l'industrie touristique a été particulièrement touchée par les effets de la pandémie. La vaccination constitue le meilleur moyen de revenir à la normale et de permettre une relance forte et durable de ce secteur d'activité essentiel pour notre économie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Le tirage final et celui des lots additionnels auront lieu le 3 septembre 2021. Les personnes admissibles devront avoir procédé à leur inscription avant le 31 août à 23 h 59.

Toutes les personnes inscrites sont admissibles à l'ensemble des tirages, et ce, selon les conditions du concours.

Rappelons que pour participer, les personnes doivent s'inscrire en visitant le portail libre-service de délivrance de la preuve vaccinale et d'inscription au concours.

Le programme Explore Québec sur la route du ministère du Tourisme est mis en œuvre par Agences réceptives et forfaitistes du Québec

La réservation des forfaits Explore Québec sur la route devra se faire d'ici le 31 mars 2023. Les séjours doivent avoir été réalisés d'ici le 31 décembre 2023.

Un gagnant pourra se prévaloir d'un ou de plusieurs forfaits. Il devra toutefois acquitter les frais supplémentaires exigés s'il opte pour un ou plusieurs forfaits dont la valeur est supérieure au lot offert.

Pour obtenir toutes les informations pertinentes sur la vaccination : Québec.ca/vaccinCOVID.

Pour connaître les forfaits Explore Québec sur la route disponibles : www.explorequebec.com.

