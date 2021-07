Concours Gagner à être vacciné - Des lots additionnels offerts par Bombardier et Air Canada

QUÉBEC, le 30 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre des Finances, Eric Girard, annoncent que grâce à la collaboration des entreprises Bombardier et Air Canada, les personnes inscrites au concours Gagner à être vacciné courent la chance de remporter de nombreux prix additionnels.

Ces prix s'ajoutent aux lots importants en argent ainsi qu'aux bourses d'études pour les jeunes de 12 à 17 ans qui ont déjà été annoncés le 16 juillet dernier, et qui totalisent 2 millions $.

Pour la première fois dans une campagne de vaccination, les entreprises québécoises ont été mises à contribution. Bombardier et Air Canada font partie des nombreuses entreprises qui ont démontré leur solidarité et qui ont mis sur pied des pôles de vaccination afin d'administrer une première ou une deuxième dose à la population. L'offre des lots additionnels est, d'une part, une façon de récompenser les Québécois qui se sont fait vacciner depuis le début de la campagne de vaccination et, d'autre part, un nouvel incitatif pour maximiser le taux de vaccination au Québec et favoriser l'administration de la deuxième dose avant le 31 août.

Bombardier offrira* :

Un vol d'une durée de 90 minutes pour le gagnant et six invités sur un jet d'affaires de classe mondiale, produit au Québec et alimenté par du carburant d'aviation durable. Départ de Montréal ou de Québec.

Air Canada offrira** :

1 forfait vacances tout inclus de sept nuits pour deux personnes à Cancún au Sandos Cancun Lifestyle Resort, incluant les vols aller-retour en classe économique;

1 bon de voyage pour deux personnes pour un vol aller-retour en classe affaires pour n'importe quelle destination desservie par Air Canada;

10 bons de voyage pour deux personnes pour un vol aller-retour en classe économique pour n'importe quelle destination au Canada ;

; 3 prix de 100 000 points bonis Aéroplan;

5 adhésions au programme Aéroplan, statut 50 K .

*Certaines conditions s'appliqueront

**Certaines conditions et restrictions de voyage s'appliquent

Citations :

« Je tiens à remercier Bombardier et Air Canada qui ont fait le choix de se joindre à l'effort collectif à titre de partenaires de la campagne de vaccination contre la COVID-19 depuis plusieurs mois, comme bien d'autres entreprises au Québec, d'ailleurs. Ces concours, complémentaires à nos nombreuses stratégies sur le terrain pour vacciner les Québécois, visent à récompenser les personnes vaccinées contre la COVID-19 et à inciter les personnes qui ne l'auraient pas encore fait à poser ce geste important. Les vaccins sont accessibles partout au Québec, avec ou sans rendez-vous. Il faut obtenir sa dose dès aujourd'hui! »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Les Québécois se sont inscrits en grand nombre au concours et nous espérons que l'ajout de lots incitera encore plus de personnes à recevoir rapidement leurs deux doses de vaccin. Le plus vite nous aurons atteint une immunité collective, le plus vite nous pourrons retrouver une vie normale avec une économie qui reprendra son dynamisme d'avant pandémie. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Bombardier est très fière de mettre l'ingéniosité, le talent et les installations de l'industrie aérienne au service de la campagne de vaccination. Nous prenons à cœur la santé et la prospérité des Québécois et des Québécoises. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir contribuer à l'initiative du gouvernement du Québec visant à encourager la vaccination ainsi qu'à reconnaître les personnes qui ont reçu leurs deux doses de vaccin au Québec. Bombardier tient aussi à remercier les milliers de personnes qui se sont déplacées à notre pôle de vaccination ces derniers mois, ainsi que les équipes et les partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet d'envergure. »

Ève Laurier, vice-présidente, Communications, marketing et affaires publiques, Bombardier

« Nous sommes fiers de jouer un rôle clé dans la vaccination en entreprise et sommes prêts à continuer d'appuyer le gouvernement du Québec dans ses efforts de vaccination et d'aider à vaincre la COVID-19. Nous avons hâte d'accueillir les Québécois et Québécoises à bord des vols d'Air Canada alors que nous reprenons graduellement ces activités qui nous ont tant manquées. Plus la vaccination progresse, plus vite nous pourrons retrouver nos amis et nos proches, planifier des vacances à la plage ou encore explorer davantage ce que le monde a à nous offrir. »

Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et Affaires publiques, Air Canada

Faits saillants :

Le tirage des lots additionnels aura lieu le 3 septembre 2021. Les personnes admissibles devront obligatoirement avoir reçu leur deuxième dose de vaccin ET avoir procédé à leur inscription avant le 31 août à 23 h 59.





Toutes les personnes inscrites seront admissibles à l'ensemble des tirages, et ce, selon les conditions du concours.





Rappelons que, pour participer, les personnes doivent s'inscrire en visitant le portail libre-service de délivrance de la preuve vaccinale et d'inscription au concours.





En raison du fort achalandage des derniers jours, de courts épisodes de maintenance peuvent être nécessaires. Si le portail est temporairement non disponible, réessayez un peu plus tard.

Lien connexe :

Pour obtenir toutes les informations pertinentes sur la vaccination : Québec.ca/vaccinCOVID

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756

Liens connexes

https://www.msss.gouv.qc.ca/