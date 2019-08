Concours entrepreneurial Espace Saint-Michel - 60 000 $ en bourses à gagner pour établir sa place d'affaires dans le quartier

MONTRÉAL, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, en collaboration avec PME MTL Centre-Est et la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal, annonce le lancement du concours entrepreneurial Espace Saint-Michel. Ce concours vise à soutenir financièrement des entreprises créatives et génératrices d'emplois locaux dont les promoteurs font le choix de s'installer dans le quartier de Saint-Michel. Les entrepreneurs qui se démarquent par une offre de produits et de services distinctive et innovante sont ciblés afin de contribuer à la revitalisation économique du quartier à travers la création d'emplois. Une somme de 60 000 $ en bourses sera attribuée aux projets gagnants pour encourager le démarrage de nouvelles entreprises.

Pour présenter son projet d'entreprise à ce concours, la date limite est le 25 octobre 2019, à midi. L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et PME MTL Centre-Est offriront un accompagnement à tous les candidats qui déposeront un dossier de candidature. Les finalistes retenus par un comité de sélection seront invités à venir présenter leur projet d'affaires dans le cadre du Forum du développement économique de Saint-Michel qui aura lieu sur le thème « Dans l'œil de Saint-Michel » en novembre prochain. Les lauréats seront dévoilés en clôture de l'événement. En plus des bourses variant entre 10 000 $ et 25 000 $, ces derniers pourront compter sur un soutien spécifique pour la recherche de locaux et de financement.

Les atouts du quartier

Plusieurs facteurs d'attraction militent pour l'implantation d'une entreprise dans Saint-Michel. Le quartier offre une grande accessibilité grâce aux nombreux axes routiers qui sillonnent le secteur; un lien rapide vers le centre-ville et ses quartiers centraux; dispose de terrains et de bâtiments de superficies variées; est un pôle culturel et industriel qui regroupe des entreprises et organismes jouissant d'une réputation internationale tant pour leurs infrastructures que leurs activités; et se trouve à proximité du Complexe environnemental de Saint-Michel qui abrite le parc Frédéric-Back destiné à devenir à terme un des grands parcs montréalais.

Pour s'inscrire

Pour participer au concours entrepreneurial Espace Saint-Michel ou pour obtenir de plus amples renseignements à son sujet, on consulte le site Internet de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension à l'adresse : ville.montreal.qc.ca/espacevsp.

