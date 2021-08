TORONTO, le 26 août 2021 /CNW/ - Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson), une filiale en propriété exclusive de Groupe Capital RF Inc. (TSX : RCG) (RF Capital), et Services de compensation Fidelity Canada s.r.i. annoncent aujourd'hui la signature d'une entente stratégique en vertu de laquelle Patrimoine Richardson adoptera la plateforme technologique de conseillers de premier rang de Services de compensation Fidelity Canada (SCFC), ce qui dynamisera la transformation numérique de Patrimoine Richardson et accélérera les projets de croissance ambitieux des deux sociétés.

Les conseillers en placements de Patrimoine Richardson, qui gèrent un actif de 34 milliards de dollars pour le compte de familles fortunées (au 30 juin 2021) tireront parti de cette entente avec un chef de file mondial en matière de savoir-faire et de capacité d'expansion. L'actif sous gestion du groupe de sociétés mondial de Fidelity s'élève à plus de 14 mille milliards de dollars canadiens (au 30 juin 2021), incluant 4 mille milliards de dollars canadiens dans leurs activités de garde, de compensation et de règlement des opérations. SCFC et Fidelity Investments Canada s.r.i. ont un actif sous gestion et administration combiné de 222 mille milliards de dollars canadiens (au 30 juin 2021).

La plateforme uniFide™ de SCFC procurera aux conseillers en placements de Patrimoine Richardson une gamme avant-gardiste d'outils personnalisables visant à améliorer l'expérience du conseiller et du client. Aux termes de l'entente, SCFC offrira des services de garde, de compensation et de règlement des opérations.

« Depuis de nombreuses années, SCFC investit grandement dans le développement de solutions de gestion du patrimoine novatrices et axées sur le client pour les conseillers et les courtiers, affirme Andrew Wells, chef des activités de Fidelity Canada. Nous sommes fiers d'approfondir notre relation avec Patrimoine Richardson et d'offrir à leurs conseillers et à leur clientèle notre expertise et nos solutions en matière de négociation, de compensation, de garde et de règlement des opérations afin d'appuyer leur croissance et leur succès à long terme. »

« C'est une formidable occasion pour nous de continuer à élargir la portée de nos activités et à renforcer notre position de leader au sein du marché des services d'investissement au Canada, ajoute Scott MacKenzie, président de SCFC. Nos deux sociétés entretiennent déjà d'excellentes relations de travail et nos cultures d'entreprise se complètent, ce qui permettra une transition harmonieuse vers la plateforme technologique uniFide de Fidelity. »

« Ça change complètement la donne, poursuit Kish Kapoor, président et chef de la direction de RF Capital. Patrimoine Richardson et SCFC détiennent toutes deux de riches traditions familiales et partagent la même philosophie centrée d'abord et avant tout sur les intérêts des conseillers et des clients. La flexibilité que procure notre entente visant à tirer parti de la technologie de calibre mondiale de SCFC nous place en position privilégiée pour nous consacrer davantage à notre activité principale, soit offrir des services exceptionnels de gestion de patrimoine. »

M. Kapoor ajoute que « pour les actionnaires, nous réaliserons ainsi des économies de coût en tirant parti de la capacité d'expansion de SCFC et améliorerons la viabilité de notre structure de coût. En nous associant à un fournisseur de solutions numériques des plus réputés, nous réduirons également nos besoins futurs d'investissement massif en technologie et nous débloquerons du capital pour l'accélération de notre croissance interne et le recrutement de conseillers pour atteindre notre objectif de tripler notre actif sous gestion et de le porter à 100 milliards de dollars. »

Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires compétentes, Richardson compte transitionner vers la plateforme technologique avant-gardiste de Fidelity à l'automne 2022.

À propos de Groupe Capitale RF Inc.

Groupe Capital RF Inc. (Capital RF) est une société axée sur la gestion de patrimoine inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : RCG). Sous la marque de Patrimoine Richardson, la société est l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec un actif sous gestion de 34 milliards de dollars (au 30 juin 2021) et 19 bureaux à travers le pays. Les équipes de Conseillers de l'entreprise se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques en matière de patrimoine et de solutions de placement novatrices adaptées aux familles et aux entrepreneurs fortunés ou à valeur nette ultra-élevée. La société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification - déterminée annuellement - du Centre d'excellence fiduciaire (CEFEX) pour ses plateformes de comptes à gestion distincte et de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un excellent lieu de travail™ au cours des trois dernières années, un meilleur milieu de travail pour les femmes, un meilleur milieu de travail au Canada et un meilleur milieu de travail pour le bien-être mental. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com.

À propos de Services de compensation Fidelity Canada s.r.i.

Services de compensation Fidelity Canada (SCFC) est un fournisseur de services de compensation et de garde de premier rang qui offre des solutions évolutives, souples et robustes aux courtiers inscrits, aux gestionnaires de portefeuille et aux conseillers en placements. Les clients s'appuient sur notre expertise en matière de gestion de patrimoine, de technologie, de négociation et de transition d'entreprise, ce qui leur laisse la liberté de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, à savoir aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. SCFC figure sur la liste 2021 des 100 meilleurs employeurs au Canada, des meilleurs employeurs du Grand Toronto et des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada. Pour plus de renseignements, visitez https://clearing.fidelity.ca.

