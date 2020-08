Conciliation famille-travail-études - Les milieux de travail et les milieux d'enseignement sont invités à soumettre leurs projets

QUÉBEC, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - Pour soutenir les employeurs et les établissements scolaires dans la mise en place de mesures de conciliation famille-travail-études, le gouvernement du Québec lance deux appels de projets. Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Milieux de travail

Le Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail est destiné aux milieux de travail. Il vise à soutenir financièrement les employeurs, par une subvention maximale de 40 000 $, dans la mise en œuvre et la diffusion de leur politique de conciliation famille-travail. Il soutient également des initiatives d'information et de formation sur les meilleures pratiques d'affaires en conciliation famille-travail.

Milieux d'enseignement

Le Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail-études s'adresse à certains milieux d'enseignement. Il vise à soutenir financièrement, par une subvention maximale de 20 000 $, les centres de services scolaires qui offrent de la formation professionnelle au secondaire et de la formation générale aux adultes ainsi que certains établissements d'enseignement supérieur. Ce programme favorise l'adoption de bonnes pratiques en matière de conciliation famille-travail-études au bénéfice des parents-étudiants ainsi que leur réussite pour l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification.

Citation :

« Le bien-être et l'amélioration de la qualité de vie des familles sont au cœur des préoccupations du gouvernement du Québec. En annonçant ces deux appels de projets, nous encourageons les employeurs et les établissements d'enseignement à être proactifs et agiles dans la prise en compte des besoins de leurs employés et de leurs étudiants. De nouveaux projets seront ainsi réalisés et promus, et cela, à l'intention des employés et de leur famille qui pourront en profiter pleinement. J'invite par ailleurs les employeurs intéressés à se doter du Sceau Concilivi du Réseau pour un Québec Famille. Je suis persuadé que toutes ces mesures auront des répercussions positives dans le quotidien des familles québécoises. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Fait saillant :

Le Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail est financé dans le cadre du Plan d'action interministériel 2016-2021 de la Politique gouvernementale de prévention en santé.

Le Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail-études est financé dans le cadre de la Stratégie jeunesse 2016-2021 de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Rappelons que, le 22 juin dernier, le ministre de la Famille a annoncé l'octroi d'une subvention maximale de 600 000 $ répartie sur quatre ans au Réseau pour un Québec Famille (RPQF) pour faire, entre autres, la promotion d'un sceau nommé Concilivi.

La date limite pour le dépôt des demandes de projets est le 25 septembre 2020 à 16h30.

