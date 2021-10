Conciliation famille-travail-études - Lancement d'un nouvel appel de projets en vue de bonifier l'offre de garde pendant la relâche et les vacances estivales

QUÉBEC, le 8 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Pour favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales, professionnelles et scolaires des parents-travailleurs et des parents-étudiants, le gouvernement du Québec lance un appel de projets pour le Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale. Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a fait cette annonce aujourd'hui.

La bonification de l'offre de garde implique l'ajout d'heures, de journées et de semaines à l'offre de garde existante ou l'augmentation de la capacité d'accueil (nombre d'enfants ou ajout de groupes). Il peut également s'agir d'un nouveau projet de garde. Ces projets doivent viser les enfants d'âge scolaire de 4 à 12 ans, sauf dans le cas d'enfants ayant des incapacités, qui peuvent avoir jusqu'à 21 ans. Les demandeurs doivent déposer leur projet d'ici le 22 octobre.

Le programme est en vigueur jusqu'au 31 mars 2023 et bénéficie, pour l'année 2021-2022, d'un budget total de 800 000 $.

Citation :

« Encore une fois, notre gouvernement multiplie les efforts pour permettre aux parents québécois de concilier famille-travail-études. La semaine de relâche ainsi que les vacances estivales sont des moments fort excitants pour les enfants, mais peuvent être de véritables casse-tête pour les parents. L'offre bonifiée qui découlera de cet appel de projets permettra aux familles de mieux concilier les différents aspects de leur vie et de profiter ainsi pleinement de ces périodes. J'invite donc les personnes et les organismes qui souhaitent soumettre un projet à le faire d'ici le 22 octobre. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants :

Les demandeurs admissibles à ce programme sont :

les personnes morales à but non lucratif;



les municipalités et les arrondissements;



les municipalités régionales de comté;



les conseils de bande, l'Administration régionale Kativik, le Gouvernement de

la Nation Crie et autres organisations autochtones.

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/aide-partenaires/organismes-communautaires/soutien-garde-estivale/Pages/index.aspx

