Concertation Montréal dévoile - La nouvelle cohorte du Groupe des Trente

MONTRÉAL, le 20 sept. 2019 Le 17 septembre dernier, Concertation Montréal (CMTL), à travers son initiative Leadership Montréal, et avec le soutien du Ministère de l'immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, a dévoilé les trente ambassadrices et ambassadeurs de la diversité, tous membres de communautés ethnoculturelles qui forment la nouvelle cohorte du Groupe des Trente. Lors de cette soirée de lancement, les membres du Groupe des Trente ont eu l'occasion de se présenter, d'en apprendre davantage sur leur nouveau rôle d'ambassadrices et ambassadeurs et de bénéficier des témoignages de membres de la première cohorte qui étaient également présents.

Le Groupe des Trente se réunira à douze occasions durant l'année afin de rencontrer des personnes inspirantes, de partager leurs parcours, de participer à des activités de rayonnement et de perfectionnement (animations, entrevues, témoignages, panels) et d'accroître leur influence dans différents lieux décisionnels montréalais.

Malgré son fort potentiel, la diversité ethnoculturelle demeure sous-représentée au sein des CA montréalais. Aussi, par la promotion de ses modèles de réussite, le Groupe des Trente vise, d'une part, à inspirer les membres de minorités ethnoculturelles à s'intéresser aux enjeux de la gouvernance et à s'investir au sein de conseils d'administration (CA), et d'autre part, à opérer un changement en incitant les dirigeant.e.s d'organisation à diversifier la composition de leur CA et à faciliter leur accès à des candidatures aux profils variés.

À propos de Concertation Montréal (CMTL)

Concertation Montréal a pour mission de développer la région par la concertation. Pour ce faire, CMTL regroupe les leaders socio-économiques et les élu.e.s municipaux de l'île de Montréal afin d'initier et de soutenir des initiatives régionales innovantes et structurantes. L'organisation est financée par l'agglomération de Montréal grâce au Fonds de développement des territoires du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. CMTL bénéficie des soutiens financiers de : Condition féminine Canada, du Ministère de l'Économie et de l'Innovation et du Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

