SHANGHAI, 11 juin 2025 /CNW/ - La conférence et exposition internationales sur l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie intelligente (Shanghai) du 18 juin 2025 ont eu lieu à Shanghai. Au cours de cet événement, Trina Green Hydrogen a dévoilé trois types d'équipement à hydrogène vert au public mondial, mettant en valeur les capacités de création de valeur de l'entreprise dans l'industrie mondiale de l'énergie associée à l'hydrogène.

L'électrolyseur PEM (membrane échangeuse de protons) à l'échelle mégawatt de Trina Green Hydrogen est doté d'une nouvelle génération de matériaux d'électrodes à membrane PEM, assurant ainsi le fonctionnement sécuritaire de l'électrolyseur à haute pression. La concentration d'hydrogène dans le flux d'oxygène demeure inférieure à 600 ppm dans toute la plage de puissance. Sous une densité de courant nominale de 30 000 A/, la consommation d'énergie CC est inférieure à 4,3 kWh/Nm³. La nouvelle technologie de catalyseur réduit l'utilisation d'iridium en métal précieux de 80 %, avec une durée de vie théorique de catalyseur de plus de 15 ans et un taux de détérioration de la tension de seulement 1,3 μV/h. L'analyse des coûts montre que le coût de l'équipement peut être réduit de 20 %.

L'électrolyseur alcalin 2000 Nm³/h de Trina Green Hydrogen est basé sur la deuxième génération de la série TQ (Tianqing), qui offre une stabilité et une efficacité élevées. Elle adopte des matériaux d'électrode innovants et une structure d'électrolyseur optimisée. À une densité actuelle de 4 000 A/, la consommation d'énergie en courant continu est inférieure à 4,3 kWh/Nm³, ce qui atteint les normes internationales d'efficacité énergétique de niveau 1.

Le système de production d'hydrogène conteneurisé à grande échelle de Trina Green Hydrogen peut produire jusqu'à 1 000 Nm³/h d'hydrogène par unité. Chaque unité intègre l'électrolyseur, le système BOP (Balance of Plant), l'armoire de contrôle, l'armoire du redresseur, le système d'eau et d'autres composants dans un conteneur standard. La conception modulaire permet un assemblage rapide. Les conteneurs sont connectés au moyen de tuyaux flexibles, ce qui réduit la dépendance à l'installation de tuyaux. La conception normalisée réduit le temps de transport, les coûts et les cycles de livraison de plus de 50 %. Des caractéristiques de conception comme un « toit suspendu » et des « portes du ciel et de la terre » élargissent l'espace opérationnel, permettent une ventilation naturelle et assurent la sécurité du système.

À mesure que les coûts des énergies renouvelables diminuent et que l'efficacité des électrolyseurs s'améliore, l'hydrogène vert deviendra plus concurrentiel. Trina Green Hydrogen continuera d'investir dans la recherche et le développement afin d'améliorer la performance, la durée de vie et la stabilité des produits, donnant ainsi un élan durable au monde de l'avenir alimenté par l'hydrogène.

