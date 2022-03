Une entreprise canadienne de TI renforce son leadership et son personnel national pour transformer les tendances du marché en opportunités

660 millions de dollars en revenus annuels pour l'exercice 2021

110 millions de dollars en revenus totaux de services dont 50 millions de dollars de revenus en Services Gérés

La création de nouveaux bureaux pour le Directeur des Ventes et du Marketing et pour le Chef de l'Exploitation afin de conquérir le marché canadien des TI de 135 milliards de dollars

RICHMOND HILL, ON, le 9 mars 2022 /CNW/ - Compugen a conclu un exercice financier 2021 couronné de succès avec l'annonce des étapes de performance stratégiques. L'entreprise canadienne de TI a enregistré des revenus d'un peu moins de 660 millions de dollars. Les faits saillants de l'exercice comprennent des ventes record pour les logiciels et, pour la première fois, plus de 50 millions de dollars de revenus annualisés en Services Gérés et un revenu total des Services de 110 millions de dollars, faisant des Services la catégorie de croissance la plus élevée de l'entreprise. Tout au long de 2021, la société a expédié un total de plus de 340 000 appareils d'utilisateurs reflétant la demande croissante de productivité individuelle dans de nombreux secteurs, l'éducation continuant d'être un domaine de croissance majeur.

Au sortir de la pandémie, les organisations réalisent la nature essentielle des investissements en TI, où Compugen voit des opportunités de croissance substantielles. En prévision de cela, Compugen a récemment créé deux nouveaux rôles - Chef de l'Exploitation et Directeur des Ventes et du Marketing.

À la tête du nouveau rôle du Chef de l'Exploitation, Jeremy Erlick, compte plus de 20 ans d'expérience dans la vente. Il apportera une nouvelle perspective dans ce rôle en soutenant l'organisation des ventes et des services, en regardant avec une perspective client, en travaillant à rebours à travers les opérations et le support pour normaliser, simplifier et automatiser les processus de Compugen.

Terry Mirza assumera le nouveau rôle de Directeur des Ventes et du Marketing, qui s'apprête à créer une Organisation Nationale unifiée des Ventes et du Marketing axée sur un modèle de segmentation de la clientèle. Terry dirigeait auparavant les activités de l'entreprise dans l'Ouest canadien et est également président des opérations américaines de Compugen. Ces deux cadres permanents assureront une stratégie de croissance axée sur l'expansion et l'approfondissement des services de marque Compugen qui aident les organisations à concrétiser de nouvelles possibilités.

"Le marché des TI est à la hausse sur la base des points de données que nous avons vus, plusieurs sociétés de renseignement prédisant des développements prometteurs tout au long de 2025 dont nous prévoyons tirer pleinement parti. Prévus pour dépasser les 135 milliards de dollars dans trois ans, les secteurs de croissance des TI au Canada, comme l'infonuagique et la sécurité, font déjà partie des points focaux pour Compugen, nous sommes donc bien placés pour développer davantage notre part de marché dans ces secteurs », a expliqué le Directeur des Ventes et du Marketing, Terry Mirza.

« La dernière année a été une autre occasion d'apprentissage pour Compugen en approfondissant notre compréhension de notre clientèle et du marché des TI en général. Tout le monde ne s'en est pas aussi bien sorti que nous avec autant de succès, ce qui rend nos empreintes 2021 d'autant plus significatives. J'anticipe avec un grand enthousiasme ce que 2022 nous réserve. Nous avons démontré l'adaptabilité et la résilience sur lesquelles les clients peuvent compter », a conclu Harry Zarek, président et chef de la direction.

À propos de Compugen Inc.

Compugen est l'un des plus grands fournisseurs de solutions de technologie de l'information (TI) privé au Canada qui se consacre à aider les clients à concevoir, acquérir, intégrer et exploiter la technologie. Notre mission est d'aider les organisations à réaliser de nouvelles possibilités. Chaque jour, nos employés dévoués à travers l'Amérique du Nord s'efforcent d'offrir un service à la clientèle extraordinaire et des expériences de support aux organisations des secteurs privé et public. Nous combinons l'étendue des compétences, la profondeur de l'expertise et l'engagement envers l'excellence opérationnelle à grande échelle pour offrir des expériences exceptionnelles axées sur le client.

Visitez www.compugen.com pour en apprendre davantage.

SOURCE Compugen Inc.

Renseignements: Pour les demandes de presse, veuillez nous contacter par le biais des coordonnées suivantes: Jim Joquico, Sr. Corporate Communications Specialist, [email protected]