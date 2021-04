Comptoir alimentaire Nishk - Lancement de la campagne annuelle de financement

UASHAT MAK MANI-UTENAM, QC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Le président d'honneur et Chef du Conseil d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM), Mike « Pelash » Mckenzie, ainsi que la coordonnatrice du Comptoir alimentaire Nishk, Karine Fontaine, dévoilaient aujourd'hui le programme de financement de l'organisme pour l'année 2021.

« La pandémie de la COVID-19 a été difficile à bien des égards pour plusieurs personnes partout au Québec et particulièrement chez les membres des Premières Nations. Malheureusement, la communauté de Uashat mak Mani-utenam n'y échappe pas et plusieurs de nos membres vivent présentement dans la précarité. En fait, cette situation particulière nous a obligé à nous recentrer sur les valeurs chères aux innus, dont celle du partage et de la solidarité. Ce sont ces valeurs que nous voulons mettre de l'avant au cours des prochaines semaines pour offrir notre soutien au Comptoir alimentaire Nishk » a déclaré le Chef Mike « Pelash » Mckenzie.

L'objectif de la campagne de financement est de soutenir la mission de l'organisme qui est de contrer l'appauvrissement et l'insécurité alimentaire. À lui seul, l'organisme sert en moyenne une centaine de personnes et/ou familles par mois pour un panier valant environ 100$. Les besoins en denrées périssables et non-périssables s'établissent donc pour le moment à des budgets de l'ordre de 10 000,00$/mois donc, plus 120 000,00$/année. Avec un budget d'opération de 280,000,00$ comprenant les frais liés au personnel, les frais afférents et les denrées nécessaires à l'opération, un soutien financier est indispensable.

En plus de la sollicitation auprès des grandes entreprises et organisations, la campagne de financement sera également soutenue par une série d'activités dont :

Spectacle virtuel bénéfice le 23 avril, en Webdiffusion, avec la collaboration de Florent Vollant et du studio Makusham

et du studio Makusham Vente de billets et tirage de prix (Été 2021);

Souper bénéfice (Automne 2021);

La Guignolée (Décembre 2021).

« Nous vivons actuellement beaucoup de bouleversements, autant sociaux qu'économiques. Malgré tout, le comptoir alimentaire Nishk continue sa mission et travaille d'arrache-pied pour répondre aux personnes dans le besoin, en cette période hors du commun. Pour rendre pleinement opérationnel le Comptoir alimentaire Nishk, les besoins sont énormes et l'implication de partenaires financiers est indispensable. Nous espérons que notre appel sera entendu! » a déclaré Karine Fontaine, coordonnatrice du Comptoir alimentaire Nishk.

À propos d'ITUM

Le Conseil d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) est l'organisation gouvernementale responsable de livrer des services directs à ses membres, dont les Services de santé, d'Éducation, la Sécurité publique, le Développement social et main-d'œuvre, le Développement économique, les Immobilisations et logements, et le Bureau de gestion du territoire. Il est également responsable de l'exercice des coutumes, droits et titres ancestraux sur son territoire ancestral non-cédé. La communauté de Uashat mak Mani-Utenam est située dans la municipalité régionale de comté des Sept-Rivières au Québec, située dans la région administrative de la Côte-Nord.

À propos de Comptoir alimentaire Nishk

Le Comptoir alimentaire Nishk est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'assurer la sécurité alimentaire des individus ou des familles qui vivent des difficultés passagères. L'objectif de l'organisme est de contrer l'appauvrissement et l'insécurité alimentaire.

SOURCE Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

