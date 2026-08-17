Compte rendu - Stewart Elgie, Ph. D., et Geneviève Morin ont été sélectionnés comme coprésidents lors de la première réunion du Groupe d'experts sur la comptabilité du capital naturel et le financement de la nature

OTTAWA, ON, le 17 août 2026 /CNW/ -- Le vendredi 14 août 2026, l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), a rencontré les membres du Groupe d'experts sur la comptabilisation du capital naturel et le financement pour la nature à l'occasion de leur première réunion. Les membres ont amorcé leurs travaux visant à trouver des moyens novateurs de mobiliser les investissements publics et privés, créant ainsi de nouvelles occasions de protéger la nature et de veiller à ce que ses bienfaits soient préservés pour les générations futures.

Au cours de la réunion, le Dr Stewart Elgie et Geneviève Morin ont été choisis comme coprésidents, qui contribueront à orienter les prochaines réunions. Stewart Elgie est professeur de droit et d'économie à l'Université d'Ottawa et titulaire de la chaire Jarislowsky sur l'économie et l'innovation propres. Il est également le fondateur et président de l'Institut pour l'IntelliProspérité, le principal groupe de réflexion et institut de recherche en économie verte du Canada. Geneviève Morin a contribué à la création de Fondaction en 1996, un fonds d'investissement soutenu par les travailleurs du Québec. Elle a occupé divers postes de direction au sein de l'organisation, dont celui de directrice des investissements, avant d'être nommée présidente et chef de la direction en janvier 2020.

Le Groupe d'experts rassemble des acteurs clés issus des domaines de la conservation, de la conservation menée par les populations autochtones, de la finance, de l'économie et des politiques publiques, afin de promouvoir des solutions innovantes qui favorisent la conservation et la restauration de la nature tout en renforçant l'économie canadienne. La création de ce Groupe d'experts s'inscrit dans la foulée de l'annonce faite par le premier ministre Mark Carney pour lancer « Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature » (la Stratégie), qui comprend un investissement de 3,8 milliards de dollars pour protéger et restaurer la nature dans l'ensemble du pays. Le Groupe d'experts a été constitué pour faire progresser le pilier 3 de la Stratégie, qui met l'accent sur la valorisation de la nature et la mobilisation du capital.

Les membres du Groupe d'experts ont défini une vision commune de leur mission, visant à orienter la mobilisation des investissements privés en faveur de la nature et à intégrer la valeur du capital naturel dans les prises de décision économiques et politiques. Les membres ont examiné l'état actuel de la comptabilisation du capital naturel et du financement de la nature au Canada, y compris les obstacles et les occasions, et ont discuté du rôle essentiel que jouent les écosystèmes sains dans le soutien de la prospérité à long terme, la résilience face aux changements climatiques, la conservation de la biodiversité et la croissance économique durable.

La réunion a débouché sur un large consensus concernant les thèmes prioritaires et les domaines potentiels dans lesquels le Groupe d'experts peut apporter des conseils concrets et exercer un rôle de premier plan. Les membres ont commencé à recenser les occasions d'agir rapidement et ont souligné l'importance d'élaborer des recommandations permettant aux gouvernements, aux entreprises, aux investisseurs et aux autres parties prenantes de prendre des décisions éclairées.

Cette réunion inaugurale a favorisé un fort esprit de partenariat et d'appropriation collective parmi les participants. Les membres se sont engagés à collaborer afin d'apporter leur expertise, de mobiliser leurs réseaux pour faire avancer des solutions concrètes et de promouvoir l'importance d'intégrer la nature dans la prise de décision économique.

Produits connexes

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Coordonnées : Marie-France Proulx, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Nature), [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]