OTTAWA, ON, le 28 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir des services sûrs, fiables et conviviaux aux immigrants, aux nouveaux arrivants, aux réfugiés et aux citoyens canadiens.

L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique, et l'honorable Marco Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, ont rencontré des intervenants le 27 juillet pour discuter de l'amélioration des outils numériques pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

La pandémie de COVID-19 a accéléré la prestation de services numériques dans tous les secteurs, et cette table ronde virtuelle a porté sur la façon dont le gouvernement peut concevoir et offrir de meilleurs services numériques aux immigrants, aux nouveaux arrivants et aux réfugiés.

Les participants provenaient des secteurs privé et public, et les discussions ont porté sur la conception de meilleures plateformes numériques pour les confirmations de résidence permanente, les tests de citoyenneté en ligne et les demandes de visa. Ils ont également discuté de la collaboration avec de tierces parties pour s'assurer que les outils numériques sont conçus dès le départ en tenant compte des besoins des nouveaux arrivants et de la question de l'accessibilité.

Ces précieuses discussions permettront de façonner la vision de la transformation numérique d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) qui consiste à mieux répondre aux besoins des immigrants, des réfugiés et des nouveaux arrivants au Canada. Des outils numériques améliorés, tels que le Système mondial de gestion des cas, permettront à IRCC de privilégier les solutions numériques et de transformer le système d'immigration canadien à l'aide d'une toute nouvelle plateforme numérique de dernière génération.

En fin de compte, tout cela appuie l'objectif à long terme d'IRCC qui vise à se transformer en une organisation véritablement numérique en tirant parti des progrès réalisés à ce jour et en favorisant une véritable modernisation, innovation et transformation de la prestation de services, permettant ainsi de réduire les délais de traitement des demandes, d'améliorer les outils pour les agents, de bonifier l'expérience utilisateur pour les clients et d'améliorer la valeur pour les Canadiens.

Faits en bref

Le budget de 2021 décrit une prochaine phase ambitieuse pour la transformation numérique du Canada . Il propose d'investir plus de 2,5 milliards de dollars dans les services ayant le plus grand impact, comme les prestations, les impôts et l'immigration, et plus d'un milliard de dollars de ce montant pour l'adoption d'une approche centralisée, coordonnée et informée pour cet effort de transformation à l'échelle du gouvernement.

. Il propose d'investir plus de 2,5 milliards de dollars dans les services ayant le plus grand impact, comme les prestations, les impôts et l'immigration, et plus d'un milliard de dollars de ce montant pour l'adoption d'une approche centralisée, coordonnée et informée pour cet effort de transformation à l'échelle du gouvernement. Le budget de 2021 prévoit 428,9 millions de dollars sur 5 ans, dont 398,5 millions de dollars d'amortissement restant, à partir de 2021-2022, pour développer et mettre en œuvre une plateforme numérique d'immigration à l'échelle du gouvernement afin de remplacer progressivement l'ancien Système mondial de gestion des cas, dans le but d'améliorer le traitement des demandes et le soutien aux demandeurs à compter de 2023.

Liens connexes

Restez branché

Twitter: CDNnumérique

YouTube : Liste d'écoute du Gouvernement numérique

Web: Canada.ca/GCnumerique

SOURCE Digital Government

Renseignements: Personnes-ressources (média) : Erik Nosaluk, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Gouvernement numérique, 613-790-0373; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Appareil de télécommunication pour sourds (ATS) : 613-369-9371, Courriel : [email protected]; Alex Cohen, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-954-1064; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]