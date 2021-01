Comprod Inc. annonce une nouvelle étape de croissance grâce à son acquisition par Kairos Capital Management

MONTRÉAL, le 20 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Kairos a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Comprod, un chef de file dans le secteur des télécommunications radio ayant une réputation bien établie et reconnue en Amérique du Nord et à l'international.

Cette transaction permettra à Comprod d'accélérer sa croissance et de se démarquer dans une industrie en pleine effervescence tout en supportant les besoins grandissants d'une clientèle fournissant des services essentiels de première ligne.

Investir davantage en recherche et développement

« Nous nous réjouissons déjà à l'idée d'accompagner l'équipe de direction de Comprod dans sa prochaine phase de croissance. » mentionne Marc Desmarais, associé principal chez Kairos. « Comprod s'est distingué de sa compétition par sa capacité à innover et adapter son offre de produits aux besoins de sa clientèle et nous voyons énormément de potentiel de croissance. C'est pourquoi, nous continuerons à investir considérablement en recherche et développement en offrant des produits et des solutions avant-gardistes. »

« Nous avons connu une croissance importante au cours des dernières années et ce, à travers toutes nos gammes de produits. » ajoute Gilles Racine, fondateur de Comprod « Nos nouveaux partenaires partagent une vision commune, soit de continuer à investir dans nos technologies et nos gens afin d'offrir un produit et service unique à nos clients. Nous sommes très excités de travailler avec l'équipe de Kairos et de poursuivre nos initiatives de croissance. »

À propos de Comprod Inc.

Comprod est une entreprise fièrement québécoise, qui est chef de file en matière de conception, de fabrication et de distribution d'antennes fixes et mobiles, de filtres RF et de solutions de systèmes d'antennes distribuées (DAS). Solidement implantée au Canada et aux États-Unis depuis 45 ans, l'entreprise dessert les secteurs de la sécurité publique, des services publics et gouvernementaux, de la défense, des télécommunications et du transport. www.comprodcom.com

À propos de Kairos Capital Management S.E.C.

Kairos est un fonds d'investissement privé, basé à Montréal, qui se distingue par sa profonde expertise en matière d'exploitation et de planification stratégique. Le fonds a été constitué en 2020 et a pour but d'investir et d'accompagner des équipes de management de moyennes entreprises dans le but d'accélérer leur croissance et contribuer au succès d'entreprises canadiennes dans divers secteurs d'affaires prometteurs.

