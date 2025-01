Compressions budgétaires - Le Parti Québécois dénonce le manque de transparence

QUÉBEC, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et services sociaux, Joël Arseneau, dénonce à nouveau les coupes caquistes dans le réseau de la santé, qui auront selon lui des impacts majeurs et inévitables sur la prestation de services aux patients. « Nous en sommes à notre énième intervention sur le sujet. Le gouvernement prend la population pour des valises en niant que ses coupures auront des effets sur la prestation de services. On voit déjà dans plusieurs CISSS et CIUSSS la répercussion des coupures sur les patients », affirme le député péquiste.

Ce mercredi, les médias ont rapporté que des centaines de postes seraient supprimés, des absences non remplacées et une réduction globale des heures travaillées, s'ajoutant ainsi aux postes supprimés avant les fêtes aux CISSS de Laval et de Chaudière-Appalaches ainsi qu'au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. « Ce à quoi on assiste, c'est l'affaiblissement délibéré d'un système déjà sur le respirateur artificiel», s'inquiète Joël Arseneau.

Rappelons que les nouveaux gestionnaires du système de santé ont le mandat de couper 1,5 G$ dans le budget de la santé. Une commande du gouvernement qui résulte désormais en des coupes de postes telles que des infirmières auxiliaires, des aides de service en hébergement et des préposés à l'entretien ménager. Le Parti Québécois a demandé à plusieurs reprises à Santé Québec et au ministre d'être transparents quant aux compressions, mais surtout, la formation indépendantiste exige qu'elles n'aient aucun impact sur les services à la population.

Joël Arseneau dénonce également le flou qui entoure la mise en place de ces mesures d'austérité, lesquelles filtrent au compte-gouttes, sans que les citoyens ne puissent en mesurer les effets concrets sur les services. « Il y a un manque de transparence alors que le ministre Christian Dubé et Santé Québec se relancent la balle quant aux mesures imposées et aux effets délétères qu'elles provoqueront sur la qualité et l'accessibilité aux services. Santé Québec ne peut servir de paravent aux froides visées budgétaires du ministre », ajoute-t-il.

« La vision caquiste, c'est plus de gestionnaires et moins de personnes qui offrent des services directs à la population. La CAQ est en train de refiler au réseau de la santé et aux patients la facture de fonctionnement de sa coûteuse nouvelle structure, Santé Québec, à qui elle délègue au surplus le sale boulot de couper dans les services de santé. C'est ce qui se passe », se désole le porte-parole en santé. À moins d'un changement de cap, le bilan du gouvernement en santé s'avérera peu reluisant et le jugement des Québécois sera sévère, conclut Joël Arseneau.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 418-720-5717, [email protected]