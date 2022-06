OTTAWA, ON, le 23 juin 2022 /CNW/ - Au cours des 20 dernières années, la croissance de l'offre de logements n'a pas suivi le rythme de la demande au Canada, en particulier dans certains des grands centres urbains du pays, ce qui a effrité l'abordabilité. L'aspiration de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est de faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour relever ce défi, il est essentiel de comprendre et de résoudre le problème de l'abordabilité du logement au Canada.