LA NOUVELLE-ORLÉANS, 30 janvier 2025 /CNW/ - iSeatz, la société technologique qui stimule les expériences de voyage suscitant la fidélité, a publié son premier rapport, The Tipping Point: Inside Canada's Changing Loyalty Landscape, qui examine le marché de la fidélité des voyageurs canadiens. Le rapport présente les stratégies permettant aux marques de stimuler l'engagement dans un marché conscient de sa valeur, façonné par les attentes croissantes des consommateurs et les contraintes économiques, dans le cadre de la série continue Tipping Point for Loyalty de l'entreprise.

Un marché défini par le pragmatisme

Selon des sondages menés auprès de 1 136 membres de programmes de fidélité canadiens et de 116 professionnels du secteur, l'étude met en lumière un pays de fidèles engagés : 54 % des Canadiens adhèrent à entre trois et cinq programmes de fidélité. Cependant, la fidélité n'est pas garantie; les Canadiens sont particulièrement sensibles aux coûts, le prix et les économies étant les principaux moteurs de leur comportement.

Fidélité en matière de voyages : attrayante, mais sous-utilisée

Bien que les programmes de fidélité en matière de voyages suscitent un grand intérêt, ils demeurent sous-utilisés. Seuls 21 % des Canadiens connaissent les options de réservation de voyages offertes par leurs programmes de fidélité, bien que 96 % des marques affirment les proposer.

L'expérience utilisateur constitue un obstacle majeur : 58 % des consommateurs canadiens se disent frustrés par des problèmes d'expérience utilisateur, notamment la complexité des plateformes et l'ambiguïté des processus de rachat. Combler ces lacunes représente une occasion considérable pour les marques d'améliorer leur visibilité et leur convivialité, favorisant ainsi l'engagement des utilisateurs envers les programmes.

Adapter la fidélité aux préférences générationnelles et selon le mode de vie

Les données du sondage montrent que les programmes de fidélité canadiens n'offrent pas les expériences personnalisées que les membres recherchent. Quatre-vingt-trois pour cent des consommateurs apprécient les offres personnalisées, mais seuls 8 % d'entre eux reçoivent des recommandations sur mesure entre la conclusion de leur réservation et le jour de leur départ. Les jeunes générations, en particulier la génération Z, montrent un intérêt accru, 30 % étant prêts à dépenser davantage lorsque des options personnalisées sont proposées. Les familles souhaitent également des offres sur mesure, 68 % des ménages avec enfants soulignant l'importance des offres et des récompenses personnalisées, ce qui est bien supérieur à la moyenne de 52 % du sondage.

Rôle croissant de l'IA dans les programmes de fidélité

De plus en plus de marques étudient la façon dont l'IA peut transformer d'énormes quantités de données sur la clientèle en renseignements exploitables, ce qui leur permet de proposer des récompenses plus pertinentes et d'enrichir l'expérience globale de leurs membres. Alors que 42 % des marques reconnaissent rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre de l'IA, bon nombre d'entre elles commencent à investir : 26 % privilégient les solutions d'IA cette année, et 17 % se concentrent tout particulièrement sur les outils de personnalisation.

Offrir de la valeur au quotidien au-delà des voyages

Les incitatifs liés à la livraison d'aliments et à l'épicerie transforment les stratégies de fidélité, 38 % et 41 %, respectivement, des programmes de fidélité canadiens envisageant d'introduire ces options au cours des 12 prochains mois. Associer ces récompenses à des avantages liés aux voyages crée un système qui allie aspect pratique et inspiration.

« Les récompenses quotidiennes reflètent un changement fondamental dans la façon dont les consommateurs perçoivent les programmes de fidélité », a déclaré Larry Wine, président d'iSeatz. « Lorsque les marques associent les récompenses au quotidien tout en proposant des avantages ambitieux, elles établissent des liens plus forts et plus significatifs. »

Les marques doivent privilégier la résolution des principaux problèmes liés à l'expérience utilisateur et s'assurer que les récompenses sont pertinentes et accessibles. En mettant l'accent sur des améliorations pratiques, les programmes de fidélité canadiens peuvent établir des liens plus pérennes avec les consommateurs et renforcer l'engagement sans ajouter de complexité inutile.

« Les marques réussissent lorsqu'elles cessent de considérer la fidélité comme une simple transaction et qu'elles commencent à la voir comme une relation », a ajouté M. Wine. « Les récompenses devraient s'intégrer facilement dans la vie des clients tout en les incitant à s'engager davantage avec la marque. »

Le rapport Tipping Point 2025 pour le marché canadien peut être téléchargé ici; un rapport complémentaire examinant le marché de la fidélité aux États-Unis est également disponible en cliquant sur le lien suivant : The Tipping Point: How U.S. Travel Loyalty is Evolving--A Three-Year Perspective.

À propos d'iSeatz

iSeatz favorise la fidélité durable des marques à travers des expériences exceptionnelles et connectées. Nos solutions technologiques en matière de commerce numérique et de programmes de fidélité permettent des réservations de voyages et selon le mode de vie qui favorisent l'engagement et la valeur à vie de la clientèle. Notre clientèle regroupe les meilleurs acteurs des secteurs du voyage, de l'hôtellerie et des services financiers, notamment American Express, IHG Hotels & Resorts et Wyndham Hotels & Resorts. Forte de ses capacités éprouvées en matière de livraison, de la fiabilité de son analytique avancée et de son expertise du cycle de vie en matière de voyages, iSeatz fixe la norme pour une expérience exceptionnelle dès la première recherche. Visitez le site www.gscf.com pour en savoir plus.

