Composition du Conseil consultatif de la lecture et du livre - La ministre de la Culture et des Communications annonce la nomination de 5 nouveaux membres au Conseil consultatif de la lecture et du livre

QUÉBEC, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce la nomination de 5 nouveaux membres au Conseil consultatif de la lecture et du livre (CCLL). Dans la foulée de ces nominations, elle remercie très sincèrement les membres sortants pour leur précieuse contribution aux travaux du CCLL.

Sont ainsi nommés à titre de nouveaux membres :

M. Marc-André Audet , éditeur;

, éditeur; M me Pénélope Jolicœur, experte en promotion de la lecture et de la littérature;

Pénélope Jolicœur, experte en promotion de la lecture et de la littérature; M me Érika Soucy, auteure;

Érika Soucy, auteure; M. Serge Théroux, diffuseur-distributeur;

Mme Mélissa Verreault, auteure.

Ces nouveaux membres s'ajoutent à ceux actuellement en poste, dont le président M. Stéphane Legault (bibliothécaire), Mmes Laurence Monet (libraire) et Lyne Rajotte (bibliothécaire), ainsi que MM. Étienne Caza (libraire), Charles Cusson (distributeur), Bryan Perro (éditeur) et Ivan Bernier (professeur associé et émérite en droit).

Avec ses 16 membres, dont 4 représentants des ministères concernés par l'application de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, cette nouvelle composition se veut représentative des régions et du milieu du livre, par la mixité des fonctions de ses membres, tout en présentant un équilibre entre l'expérience et la relève.

« Je salue la venue de nouveaux membres au CCLL et les remercie de s'engager à participer aux réflexions et délibérations qui guideront nos actions dans le secteur de la lecture et du livre. Je mise sur l'expertise de tous les membres du CCLL pour favoriser l'essor du livre et le rayonnement de ceux qui travaillent à sa création, sa production, sa diffusion et sa mise en valeur. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

En vertu de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, le CCLL a pour mandat de conseiller la ministre sur toutes questions relatives à la lecture, au livre ou à l'application du cadre législatif et réglementaire dans ce domaine. Le CCLL joue également ce rôle en ce qui a trait à la délivrance, à la suspension ou à l'annulation de l'agrément des distributeurs, des éditeurs et des libraires. Il soumet aussi des recommandations concernant l'adoption ou la modification des règlements associés à la loi du livre.

