SYDNEY, 16 avril 2025 /CNW/ - Complii Fintech Solutions, une plateforme australienne de technologie financière, a annoncé le lancement de sa solution de mobilisation de capitaux pour le marché canadien.

Complii est la première plateforme de gestion d'entreprise et de conseillers entièrement intégrée d'Australie, qui soutient les participants aux marchés des capitaux propres dans leurs besoins en matière de mobilisation de capitaux, de risque opérationnel et de conformité réglementaire.

La plateforme Complii est présentée aux courtiers en valeurs mobilières et aux conseillers, des larges organisations aux entreprises spécialisées, offrant une plateforme spécialisée de gestion des flux de transactions et des levées de capitaux, en toute tranquillité d'esprit, car les obligations de conformité sont automatiquement prises en charge dans le processus.

La plateforme permet aux courtiers en valeurs mobilières et aux conseillers d'offrir à leurs clients particuliers un accès à d'importantes ententes de mobilisation de capitaux. Ces types de transactions sont souvent limités à quelques courtiers sélectionnés, mais la plateforme peut être mise à la disposition d'un plus grand nombre d'investisseurs particuliers. En 2024, les clients de Complii ont recueilli plus de 13 milliards de dollars australiens pour leurs clients qui utilisent la plateforme, dans le cadre de plus de 2 600 transactions.

« Nous sommes heureux de pouvoir commercialiser cette solution novatrice sur le marché canadien. Nous croyons que les conseillers et les courtiers en valeurs mobilières pourront l'utiliser non seulement pour aider leurs clients, mais aussi pour générer des fonds plus élevés grâce à des flux de transactions et à des liquidités plus vastes. C'est bon pour l'ensemble du marché », a déclaré Alison Sarich, chef de la direction de Complii.

La plateforme permet aux conseillers et aux courtiers de gérer les transactions plus efficacement en toute transparence et en toute visibilité des courtiers et des émetteurs. Elle facilite également la création d'une piste d'audit qui minimise les risques d'erreur ou de non-conformité délibérée.

La composante intégrée d'assurance de la conformité est continuellement maintenue pour tenir compte du statut d'investisseur, ainsi que des règles et règlements changeants concernant les offres d'entreprise et l'acceptation des offres.

« Notre plateforme vise à offrir aux conseillers et aux courtiers en valeurs mobilières un accès élargi aux transactions d'entreprise et à donner à leurs clients un accès à la négociation d'actifs non cotés qui est rentable et entièrement conforme », a déclaré M. Sarich.

« Il s'agit de notre premier lancement sur le marché international, et nous sommes ravis de l'offrir au Canada, qui est très semblable au marché australien. Nous sommes convaincus que notre solution sera utile aux courtiers, aux conseillers et à leurs clients canadiens, comme elle l'a été pour nos clients australiens », a-t-elle ajouté.

À propos de Complii Fintech Solutions

Complii est une plateforme intégrée de gestion d'entreprise et de services-conseils qui aide à composer avec les paysages réglementaires et les limites opérationnelles en constante évolution. L'offre de Complii couvre l'ensemble de l'écosystème des marchés des capitaux propres, de la conformité aux normes financières, de la mobilisation de capitaux, de la gestion des risques et des besoins opérationnels. Le logiciel modulaire et personnalisable de Complii offre une solution de bureau unique pour automatiser les principaux besoins opérationnels.

Pour en savoir plus : Lever des capitaux avec l'offre de conseiller de Complii - maintenant offert au Canada

