Complice de la connectivité des Québécois - La 5G de Vidéotron débarque à Québec !

« Le déploiement de notre réseau 5G hors métropole marque une étape importante pour Vidéotron. Je suis très fier que notre réseau soit offert dans la ville de Québec et que nous puissions vivre ensemble cette révolution technologique dont on commence à peine à mesurer le potentiel », se réjouit Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

La première phase du déploiement de la 5G à Québec se concentre pour le moment à l'intérieur d'un quadrilatère bordé par la Colline parlementaire au sud-est, le secteur de Lebourgneuf au nord et l'autoroute Henri-IV à l'ouest. Cette zone s'étendra progressivement au cours des prochains mois.

« La 5G sera bientôt au cœur de nos activités quotidiennes et stimulera la vitalité économique des entreprises d'ici. Vidéotron sera encore et toujours le partenaire de choix en matière d'innovation et nous sommes déterminés à favoriser la transformation numérique et à stimuler les investissements technologiques qui guideront les entreprises de toute taille pour la prochaine décennie », poursuit Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Vidéotron continue d'investir dans ses infrastructures pour offrir à ses clients de la Capitale-Nationale des produits et des services à la hauteur de leurs attentes. D'ailleurs, d'autres centres urbains des quatre coins du Québec verront eux aussi la 5G de Vidéotron apparaître sur leur territoire prochainement.

La 5G de l'avenir

Par sa vitesse accrue, sa connectivité élargie et sa latence réduite au minimum, la 5G ouvrira un monde de possibilités aux clients de Vidéotron, au travail comme à la maison. Il n'est pas seulement question d'instantanéité dans les téléchargements ou d'un million d'appareils connectés, l'avenir nous promet une offre de divertissement renouvelée avec des expériences immersives plus profondes qui repousseront la limite entre fiction et réalité.

Pour les entreprises québécoises, la 5G est un levier de croissance important qui leur permettra de mettre à profit des solutions technologiques innovantes telle que l'Internet des objets (IOT) pour accroître leur compétitivité et percer de nouveaux marchés.

Bien que certains bénéfices de la 5G peuvent encore sembler lointains, Vidéotron invite les Québécois à se projeter dans l'avenir. Comme pour sa campagne publicitaire sur le sujet, Vidéotron continue de connecter avec les Québécois, leurs interrogations et leurs ambitions de façon concrète et authentique. Pour obtenir plus d'informations sur le nouveau réseau 5G de Vidéotron, les personnes intéressées sont priées de se rendre sur le 5gdelavenir.com.

Rappelons que Vidéotron a choisi de développer son réseau 5G en collaboration avec Samsung, un partenaire technologique de premier choix, grandement réputé et expérimenté en la matière.

À propos de Vidéotron

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 décembre 2020, Vidéotron comptait 1 475 600 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 469 000. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 796 800 clients abonnés à ses services au 31 décembre 2020. À cette date, Vidéotron avait activé 1 481 100 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 924 700 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également été nommée l'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 16e année consécutive.

Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur le Web

SOURCE Vidéotron

Renseignements: Contact média seulement : Merick Séguin, Conseiller, relations publiques, [email protected], (438) 405-9416

Liens connexes

www.videotron.com