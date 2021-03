Complications liées à la mise en place d'une bandelette sous-urétrale - Déploiement de trois centres de référence au sein du réseau

QUÉBEC, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce aujourd'hui que les femmes aux prises avec des complications liées à la mise en place d'une bandelette sous-urétrale auront désormais accès à trois centres de référence. Ces centres seront déployés au CHUM, au Consortium McGill (CUSM et Hôpital général juif du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal) et au CHU de Québec-Université Laval.

Cette annonce fait suite aux recommandations du Collège des médecins formulées dans le rapport d'enquête déposé le 16 juin dernier concernant les complications liées à la mise en place d'une bandelette sous-urétrale.

Les trois centres de référence sont actuellement à pied d'œuvre pour compléter leurs équipes multidisciplinaires, qui incluront des infirmières, des physiothérapeutes et des médecins spécialistes, afin d'effectuer une prise en charge complète des femmes présentant des complications.

De plus, des centres secondaires seront nommés sous peu afin d'assurer une prise en charge hiérarchisée. Aussi dotés d'équipes multidisciplinaires, ces centres seront situés en milieu urbain, mais également dans plusieurs régions du Québec. Ils permettront aux femmes d'accéder à des services spécialisés pour le traitement de l'incontinence et pour la prise en charge primaire des complications. Une Table provinciale des cas complexes sera également mise en place dès le mois de mars 2021. Elle sera composée de spécialistes en urologie, en gynécologie et en physiothérapie, permettra un processus consultatif auprès d'experts et sera dotée d'un mécanisme d'amélioration continue.

Faits saillants :

Rappelons qu'en décembre 2020, le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé la mise en place d'un programme visant à soutenir financièrement les femmes qui ont subi une chirurgie de retrait radical de leur bandelette à l'extérieur du Québec entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2020. L'administration de ce programme a été confiée à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

En raison du contexte actuel de crise sanitaire de la COVID-19, des retards ont été observés dans le déploiement des centres de référence. Ce projet demeure toutefois une priorité pour le MSSS. Par conséquent, les femmes qui ont dû recourir à des services de chirurgie pour le retrait radical de leur bandelette hors du Québec en janvier et en février 2021 pourront également être remboursées.

Les recommandations du rapport d'enquête qui concernaient spécifiquement le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dont le programme de remboursement, l'organisation et la hiérarchisation des services, le financement de ces services, le financement du traitement de rééducation périnéale en physiothérapie, la mise en place rapide des structures, la mise en place de la Table de cas complexes et le registre provincial des bandelettes, ont été réalisées.

Ajoutons que des urologues et des urogynécologues poursuivent leur démarche de mise à jour continue des connaissances et que des experts urologues et urogynécologues travaillent présentement à élaborer des outils de travail qui permettront une standardisation des pratiques.

