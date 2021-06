Compliance Solutions Strategies lance une solution de surveillance des limites de position avant les négociations

Il s'agit de la première capacité de conformité pour les commandes intrajournalières du marché

NEW YORK, 29 juin 2021 /CNW/ - Compliance Solutions Strategies (CSS), un chef de file du domaine des technologies réglementaires qui offre des solutions technologiques permettant aux entreprises de services financiers à satisfaire aux exigences réglementaires en matière de conformité, a annoncé aujourd'hui la première solution de surveillance des limites de position avant les négociations du marché.

En raison de la réglementation en constante évolution et de la complexité des limites imposées par les marchés boursiers d'approvisionnement, les gestionnaires d'actifs font face à des défis persistants dans le suivi précis et opportun de la position de leurs investissements. La solution de surveillance des limites de position de CSS automatise entièrement le suivi des limites imposées par les marchés et les organismes de réglementation sur les contrats à terme standardisés, les contrats d'options et les autres instruments financiers dérivés. La plateforme procure quotidiennement les limites de positions et les niveaux de responsabilité de plus de 50 marchés boursiers, en plus des limites de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et de la Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II), en tirant parti de la technologie d'automatisation et d'une API qui s'intègre directement aux systèmes de gestion des commandes. Les capacités de surveillance avant et après les négociations pour les limites de position permettent aux gestionnaires d'actifs institutionnels et aux administrateurs de fonds traditionnels d'élaborer des stratégies d'investissement prospectives grâce à une visibilité complète tout au long de la journée de négociation.

L'inclusion de contrôles des limites de position avant les négociations renforce la position de CSS en tant que fournisseur de solutions de technologies réglementaires de classe mondiale dans le secteur de la gestion d'actifs, grâce à une solution complète et mondiale de suivi des investissements en ce qui a trait au respect des limites de position, des seuils de divulgation des actionnaires, des règles pour les industries à risque et des exigences en matière de données sur les actions des émetteurs.

« Habituellement, la surveillance des limites de position n'est effectuée qu'après les négociations ou via un système de gestion des commandes qui n'est pas conçu pour surveiller ces limites en temps réel et ajuster les transactions avant l'exécution », a déclaré Ronan Brennan, responsable des produits de CSS. « Unique sur le marché, la solution de surveillance des limites de positions avant les négociations de CSS permet aux salles des marchés et aux gestionnaires de portefeuille de créer des commandes et de vérifier les transactions prévues par rapport aux limites appropriées. La mise en œuvre de tels contrôles en temps réel permet à une entreprise de maximiser ses possibilités d'investissement tout en gardant une longueur d'avance sur les changements réglementaires et en atténuant les risques connexes. »

À propos de CSS :

CSS est un partenaire mondial de confiance dans le secteur des technologies réglementaires qui combine des solutions technologiques innovantes pour aider les entreprises de services financiers à suivre un chemin clair et stratégique à travers le paysage réglementaire mondial complexe et fragmenté. Nos solutions et services aident les clients à répondre aux exigences réglementaires tout en optimisant les données de conformité, les opérations et la technologie. CSS couvre une gamme complète de domaines liés à la conformité réglementaire mondiale, y compris la déclaration des fonds, la déclaration des transactions, la surveillance des investissements, la gestion de la conformité, les services de conformité et les services gérés, en tirant parti d'une approche complémentaire centralisée de la gestion stratégique des données réglementaires appelée le RBOR (Regulatory Book of Record). L'entreprise fournit actuellement des logiciels à plus de 600 clients du secteur des services financiers, y compris des fonds de couverture, des gestionnaires d'actifs et des administrateurs de fonds traditionnels, notamment des entreprises de niveau 1 orientées tant acheteurs que vendeurs. Présente à l'échelle mondiale en Amérique du Nord et en Europe, CSS compte des bureaux ouverts à la clientèle à New York, à Londres, à Dublin, à Amsterdam et à Stockholm. Pour obtenir plus de renseignements sur CSS, veuillez consulter le site www.cssregtech.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/748098/CSS_Logo.jpg

SOURCE Compliance Solutions Strategies

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Natalie Silverman, responsable du marketing, Compliance Solutions Strategies, +1 646-952-2514, [email protected], http://www.cssregtech.com

Liens connexes

http://www.cssregtech.com