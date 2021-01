Compliance Solutions Strategies figure au palmarès REGTECH100

CSS récompensée pour une deuxième année consécutive en 2021 pour ses services et sa technologie innovants en matière de conformité réglementaire

NEW YORK, 5 janvier 2021 /CNW/ - Compliance Solutions Strategies (CSS), un chef de file du domaine des technologies réglementaires qui offre des solutions technologiques permettant aux entreprises de services financiers de satisfaire aux exigences réglementaires en matière de conformité, a annoncé aujourd'hui qu'elle figure au palmarès REGTECH100. Élaboré par RegTech Analyst, une entreprise de recherche spécialisée, ce palmarès annuel dont les lauréats sont sélectionnés par un groupe d'experts et d'analystes du secteur vise à récompenser les 100 entreprises les plus innovantes au monde en matière de technologies réglementaires.

La liste a été mise à jour pour 2021 afin de cibler la prochaine génération de fournisseurs de solutions qui façonneront l'avenir dans les secteurs de la conformité, de la gestion des risques et de la cybersécurité. Le secteur des technologies réglementaires a connu une croissance phénoménale au cours des dernières années, alors que les banques et autres institutions financières essaient de s'adapter au rythme effréné des changements réglementaires dans de nombreuses juridictions.

La nomination de CSS au palmarès REGTECH100 pour une deuxième année consécutive représente la consécration ultime après une année productive au cours de laquelle l'entreprise a continué sur sa lancée afin de proposer des solutions de premier plan. Parmi les faits marquants de l'année, notons :

L'acquisition d'AMFINE, un important fournisseur de solutions de déclarations réglementaires en Europe , afin de créer la première plateforme mondiale entièrement intégrée destinée à la déclaration des fonds d'investissement;

, afin de créer la première plateforme mondiale entièrement intégrée destinée à la déclaration des fonds d'investissement; Le lancement d'une solution centralisée de gestion des données qui alimente la plateforme CSS, le RBOR (Regulatory Book of Record);

Le lancement d'un nouveau module de déclaration des transactions pour permettre à nos clients acheteurs de se conformer au Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (ROFT);

L'ajout d'un nouveau module de la solution de surveillance des investissements de CSS, lequel permet aux investisseurs institutionnels étrangers de gérer les restrictions liées aux secteurs sensibles dans plus de 90 juridictions;

Le développement de la première solution d'automatisation de la production de « Form CRS » pour répondre aux nouvelles exigences de la Securities and Exchange Commission des États-Unis concernant les conseillers en placements au service d'investisseurs particuliers.

« Nous sommes ravis de nous retrouver une fois de plus parmi les entreprises les plus innovantes au monde dans le domaine des technologies réglementaires, a déclaré Doug Morgan, président-directeur général de CSS. CSS continue de démontrer la résilience de son modèle d'affaires en aidant les gestionnaires d'actifs, les prestataires de services d'actifs et les assureurs à adopter des approches plus stratégiques pour gérer la conformité en tirant parti de notre combinaison unique de technologies réglementaires de premier plan, de services gérés et d'expertise en matière de réglementation. »

À propos de CSS :

CSS est un partenaire mondial de confiance dans le secteur des technologies réglementaires qui combine des solutions technologiques innovantes pour aider les entreprises de services financiers à suivre un chemin clair et stratégique à travers le paysage réglementaire mondial complexe et fragmenté. Nos solutions et services aident les clients à répondre aux exigences réglementaires tout en optimisant les données de conformité, les opérations et la technologie. CSS couvre une gamme complète de domaines liés à la conformité réglementaire mondiale, y compris la déclaration des fonds, la déclaration des transactions, la surveillance des investissements, les services de conformité et les services gérés, en tirant parti d'une approche complémentaire centralisée de la gestion stratégique des données réglementaires appelée le RBOR (Regulatory Book of Record). L'entreprise fournit actuellement des logiciels à plus de 600 clients du secteur des services financiers, y compris des fonds de couverture, des gestionnaires d'actifs et des administrateurs de fonds traditionnels, notamment des entreprises de niveau 1 orientées tant acheteurs que vendeurs. Présente à l'échelle mondiale en Amérique du Nord et en Europe, CSS compte des bureaux ouverts à la clientèle à New York, à Londres, à Dublin, à Paris, à Amsterdam, à Luxembourg et à Stockholm. Pour obtenir de plus amples renseignements sur CSS, veuillez consulter le site à l'adresse suivante : www.cssregtech.com .

