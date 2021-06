Compliance Solutions Strategies figure au palmarès CyberTech100

CSS récompensée pour sa technologie et ses offres de services qui permettent aux clients d'adopter une approche proactive en matière de gestion des cyberrisques

NEW YORK, 8 juin 2021 /CNW/ - Compliance Solutions Strategies (CSS), un chef de file du domaine des technologies réglementaires qui offre des solutions technologiques aidant les entreprises de services financiers à satisfaire aux exigences réglementaires en matière de conformité, a annoncé aujourd'hui qu'elle figure au palmarès CyberTech100. Compilée par FinTech Global (les lauréats étant sélectionnés par un groupe d'experts et d'analystes de l'industrie), la liste annuelle reconnaît les 100 fournisseurs de solutions numériques les plus novateurs au monde qui aident les entreprises de services financiers à lutter contre les cyberattaques et à protéger leurs actifs de données.

L'industrie de la cybertechnologie a connu une croissance phénoménale, alors que les cyberattaques récentes, largement médiatisées, ont entraîné d'importantes perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Une combinaison de facteurs contribue à accroître les niveaux de vulnérabilité. Comme toutes les entreprises dépendent de plus en plus de la technologie et des infrastructures de gestion des données, les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses, complexes et sophistiquées.

CSS traite des risques réglementaires, commerciaux et opérationnels dans le secteur mondial de la gestion de placements, soutenant un large éventail de gestionnaires d'actifs institutionnels, de fonds de couverture, d'entreprises de capital-investissement et de sociétés d'assurance. Avec sa sélection au palmarès CyberTech 100, CSS reste sur sa lancée et continue de fournir des solutions et des services de cybersécurité de pointe pour assurer la surveillance du Web caché, l'élaboration et l'examen de politiques et de procédures, les tests de sécurité, la cyberformation et les évaluations de l'état de préparation. L'expertise de CSS en matière de réglementation régissant la protection et l'utilisation de renseignements qui permettent d'identifier personnellement les utilisateurs, comme le règlement général sur la protection des données (RGPD) et le California Consumer Protection Act (CCPA), est de plus en plus mise à profit par les gestionnaires de placements et les conseillers qui cherchent à mettre en œuvre les contrôles nécessaires à la bonne gestion des données relatives aux investisseurs et aux employés.

« Nous sommes ravis de nous retrouver parmi les entreprises de cybersécurité les plus innovantes au monde », a déclaré E.J. Yerzak, responsable des Services de TI cybernétiques à CSS. « CSS utilise une technologie basée sur l'intelligence artificielle, appuyée par une expertise interne en matière de réglementation et de cybersécurité, pour établir des partenariats avec des entreprises dans le cadre de l'élaboration d'un programme complet de gestion des cyberrisques. Les dernières nouvelles en matière de cybernétique ont accéléré le besoin pour les clients d'adopter une approche plus proactive pour faire évoluer la force et la maturité de leurs défenses en matière de cybersécurité. »

Compliance Solutions Strategies (CSS) est un partenaire mondial de confiance dans le secteur des technologies réglementaires qui combine des solutions technologiques innovantes pour aider les entreprises de services financiers à suivre un chemin clair et stratégique à travers le paysage réglementaire mondial complexe et fragmenté. Nos solutions et services aident les clients à répondre aux exigences réglementaires tout en optimisant les données de conformité, les opérations et la technologie. CSS couvre une gamme complète de domaines liés à la conformité réglementaire mondiale, y compris la déclaration des fonds, la déclaration des transactions, la surveillance des investissements, la gestion de la conformité, les services de conformité et les services gérés, en tirant parti d'une approche complémentaire centralisée de la gestion stratégique des données réglementaires appelée le RBOR (Regulatory Book of Record). L'entreprise fournit actuellement ses services à plus de 650 clients du secteur des services financiers, y compris des fonds de couverture, des gestionnaires d'actifs et des administrateurs de fonds traditionnels, notamment des entreprises de niveau 1 orientées tant acheteurs que vendeurs. Présente à l'échelle mondiale en Amérique du Nord et en Europe, CSS compte des bureaux ouverts à la clientèle à New York, à Londres, à Dublin, à Paris, au Luxembourg, à Amsterdam et à Stockholm. Pour obtenir plus de renseignements sur CSS, veuillez consulter le site www.cssregtech.com.

