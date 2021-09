Compliance Solutions Strategies figure au palmarès AIFinTech 100

CSS récompensée pour sa technologie de transformation numérique et ses solutions d'analyse de données qui permettent aux clients de passer de la conformité tactique à la conformité stratégique

NEW YORK, 7 septembre 2021 /CNW/ - Compliance Solutions Strategies (CSS), un chef de file du domaine des technologies réglementaires qui offre des solutions technologiques aidant les entreprises de services financiers à satisfaire aux exigences réglementaires en matière de conformité, a annoncé aujourd'hui qu'elle figure au palmarès AIFinTech100. Compilée par FinTech Global (les lauréats étant sélectionnés par un groupe d'experts et d'analystes du secteur), la liste annuelle reconnaît les entreprises qui utilisent la technologie de façon novatrice pour résoudre un problème important dans le secteur ou pour engendrer des économies ou des améliorations d'efficacité dans la chaîne de valeur des services financiers.

L'IA et l'analyse des données ont connu une croissance extraordinaire parallèlement à la transformation numérique des institutions financières visant à optimiser les données, la technologie et les opérations, à atténuer les risques et à automatiser les processus manuels intensifs.

Avec sa sélection au palmarès AIFinTech100, CSS montre à quel point l'innovation continue est essentielle à son processus de développement de produits. L'entreprise continue de prendre de l'expansion et d'offrir des solutions d'automatisation et de technologie des données de premier ordre sur le marché pour améliorer sa plateforme novatrice de bout en bout, notamment :

l'optimisation de la solution centralisée de gestion des données qui alimente la plateforme CSS, le RBOR (Regulatory Book of Record);

un système avancé d'automatisation et de flux de travail pour sa solution mondiale intégrée de déclaration des fonds soutenant la production et la distribution des fiches d'information, des prospectus et d'autres documents importants, tels que les documents d'informations clés pour l'investisseur des OPCVM et les documents d'informations clés des PRIIP, en plus des déclarations liées aux facteurs ESG envisagées par le Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers de l'Union européenne;

le lancement de la première solution de surveillance des limites de position avant les négociations du marché mettant à profit la technologie de l'automatisation;

une technologie fondée sur l'IA pour élaborer un programme complet de gestion des cyberrisques, qui comprend la surveillance du Web caché;

le développement et l'amélioration continus des moteurs de règles automatisées à l'échelle de la plateforme CSS pour permettre la mise à l'essai et l'analyse des données à l'appui des exigences réglementaires mondiales.

« Nous sommes heureux de faire partie des entreprises les plus innovantes au monde dans le domaine des technologies financières, a déclaré Doug Morgan, chef de la direction de CSS. CSS s'est engagée à établir des partenariats avec des gestionnaires d'actifs institutionnels, des fonds de couverture, des sociétés de capital-investissement et des compagnies d'assurance pour aider à bâtir une infrastructure de gestion des données résiliente et fournir la souplesse et l'efficacité nécessaires pour accélérer leurs stratégies de transformation numérique. »

À propos de CSS :

CSS est un partenaire mondial de confiance dans le secteur des technologies réglementaires qui combine des solutions technologiques innovantes pour aider les entreprises de services financiers à suivre un chemin clair et stratégique à travers le paysage réglementaire mondial complexe et fragmenté. Nos solutions et services aident les clients à répondre aux exigences réglementaires tout en optimisant les données de conformité, les opérations et la technologie. CSS couvre une gamme complète de domaines liés à la conformité réglementaire mondiale, y compris la déclaration des fonds, la déclaration des transactions, la surveillance des investissements, la gestion de la conformité, les services de conformité et les services gérés, en tirant parti d'une approche complémentaire centralisée de la gestion stratégique des données réglementaires appelée le RBOR (Regulatory Book of Record). L'entreprise fournit actuellement des logiciels à plus de 600 clients du secteur des services financiers, y compris des fonds de couverture, des gestionnaires d'actifs et des administrateurs de fonds traditionnels, notamment des entreprises de niveau 1 orientées tant acheteurs que vendeurs. Présente à l'échelle mondiale en Amérique du Nord et en Europe, CSS compte des bureaux ouverts à la clientèle à New York, à Londres, à Dublin, à Paris, à Amsterdam, à Luxembourg et à Stockholm. Pour obtenir plus de renseignements sur CSS, veuillez consulter le site www.cssregtech.com.

