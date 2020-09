Compliance Solutions Strategies acquiert AMFINE

Le regroupement engendre la première plateforme de déclaration de conformité de bout en bout

NEW YORK, 10 septembre 2020 /CNW/ - Compliance Solutions Strategies (« CSS »), une plateforme RegTech de premier plan offrant aux entreprises de services financiers des solutions technologiques leur permettant de répondre aux exigences de conformité réglementaire, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'AMFINE (« AMFINE »), prestataire de services de déclaration réglementaire en mode SaaS à l'usage des gestionnaires d'actifs, des prestataires de services titres et des assureurs européens. Disposant de bureaux à Paris et à Luxembourg, AMFINE, qui dessert une clientèle de premier plan, offre dans plusieurs pays une solution modulaire et multilingue destinée à la production et à la distribution de documents couvrant toute l'étendue des obligations en matière de rapports réglementaires et d'informations commerciales.

Le rachat d'AMFINE par CSS, et le regroupement consécutif, renforceront la position de CSS en tant qu'important fournisseur de solutions RegTech, une offre complète englobant le rapport sur les fonds, la déclaration des opérations, le suivi des investissements et la gestion de la conformité, à l'usage du secteur de la gestion des investissements. En reprenant les solutions AMFINE à vocation réglementaire, notamment la production de KIID (informations clés pour l'investisseur) pour les fonds OPCVM et les PRIIP, de prospectus de fonds et de fiches d'information marketing, CSS sera à même de fournir une solution complète de rapports sur les fonds, une solution de bout en bout, sans pareille sur le marché, en tirant parti des capacités intégrées de gestion des données, de logiciel de déclaration réglementaire et de production de documents. D'autre part, grâce à cette acquisition, CSS augmentant son échelle et sa portée, étoffera sa clientèle de niveau 1 et élargira à la fois sa présence et sa base opérationnelle au cœur du marché européen des fonds.

L'acquisition d'AMFINE, un investissement encore plus important dans l'évolution de la plateforme CSS, se traduira par des avantages stratégiques convaincants pour les clients, puisque la plateforme va :

assurer la gestion du processus de déclaration réglementaire, de bout en bout, de l'agrégation et de l'enrichissement des données à la production et à la distribution des documents;

constituer une proposition de valeur améliorée en ayant la portée et la minutie nécessaires pour soutenir les objectifs en termes de contrôle des risques de l'entreprise, de CTP et d'évolutivité;

engendrer le potentiel d'un partenariat stratégique plus approfondi en répondant à une exigence de rapport essentielle, et ce, en exploitant une plateforme de conformité en tant que service (CaaS) de premier ordre.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe AMFINE au sein de CSS à l'heure où nous nous employons à développer notre plateforme et à étendre notre couverture du marché », a déclaré Doug Morgan, chef de la direction de CSS. « AMFINE nous apporte, outre des capacités produits hautement complémentaires, une réputation exemplaire bien méritée en aidant ses clients à gérer des exigences de déclaration complexes. Comme les deux sociétés partagent un engagement résolu envers la réussite de leurs clients, nous sommes ravies de travailler ensemble pour améliorer notre solution de déclaration réglementaire mondiale et de répondre aux besoins de conformité de nos clients alors qu'ils prennent même de l'ampleur. »

À propos de CSS :

CSS, un partenaire RegTech mondial de confiance, est unique en ce sens qu'elle regroupe des solutions innovantes, axées sur la technologie, pour aider les entreprises de services financiers à s'orienter clairement et stratégiquement dans l'espace réglementaire mondial complexe et fragmenté. Nos solutions et services les aident, concrètement, à respecter les délais réglementaires tout en optimisant les données de conformité, les opérations et la donne technologiue. CSS couvre tout un ensemble de disciplines liées à la conformité au niveau mondial, du rapport sur les fonds à la déclaration des opérations, en passant par la surveillance des placements, la gestion de la conformité, les services de conformité et les services gérés, en ayant adopté une approche complémentaire et centralisée de la gestion stratégique des données réglementaires appelée RBOR (Regulatory Book of Record ou registre réglementaire de comptes rendus). Actuellement, la société est prestataire auprès de plus de 600 clients logiciels dans le secteur des services financiers, dont des fonds de couverture, des gestionnaires d'actifs traditionnels et des administrateurs de fonds, y compris des institutions de niveau 1 du côté des achats et des ventes. CSS jouit d'une présence mondiale, notamment dans toute l'Amérique du Nord et l'Europe, et dispose de bureaux orientés clients à New York, Londres, Dublin, Amsterdam et Stockholm. Pour en savoir plus sur CSS, rendez-vous sur www.cssregtech.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/748098/CSS_Logo.jpg

SOURCE Compliance Solutions Strategies

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Natalie Silverman, directrice du marketing, Compliance Solutions Strategies, +1 646-952-2514, [email protected], http://www.cssregtech.com

Liens connexes

http://www.cssregtech.com