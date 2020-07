Compétences numériques : La CSD et Formation Québec en réseau s'unissent pour offrir une formation aux travailleurs du Québec

QUÉBEC, le 6 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats démocratiques (CSD) et Formation Québec en réseau (FQR) unissent leurs forces et mettent en place conjointement une formation pour permettre à 500 travailleurs affiliés à la CSD de toutes les régions du Québec de développer leurs compétences numériques.

Avec le virage 4.0, de plus en plus de personnes utilisent des robots et des appareils numériques dans le cadre de leur emploi. La pandémie de la COVID-19 a également poussé de nombreuses entreprises à accélérer le virage numérique, notamment par le biais du télétravail. « Nous comptons 65 points de services. Nous pouvons donc déployer des formateurs spécialistes aux quatre coins du Québec, et ce, avec une offre de cours conçue sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des milieux de travail et aux pratiques de l'organisation. », souligne monsieur Carl Bérubé, président de FQR.

Dans un premier temps, un sondage-diagnostic sera envoyé aux travailleurs dans le but d'identifier leurs besoins et leurs niveaux de compétences numériques. Par la suite, en août et septembre, des formations en ligne et en classe seront offertes, et ce, afin de rendre autonomes les membres des équipes syndicales dans la réalisation de leurs différents mandats.

Pour la CSD, il s'agit d'un projet novateur qui démontre l'importance d'une action syndicale proactive. « Nous sommes fiers d'organiser ce projet conjointement avec les partenaires de l'éducation. Cela démontre toute la pertinence de l'activité syndicale au défi que représente le rehaussement des compétences de la main-d'œuvre québécoise », s'enthousiasme Luc Vachon, président de la CSD. « Le développement des emplois et l'accès aux meilleurs emplois passent par la formation de la main-d'œuvre et nous souhaitons que les dirigeants syndicaux agissent par la suite comme catalyseurs des projets de formation dans les milieux de travail. »

Soulignons qu'une initiative similaire avec une portée élargie pourrait voir le jour à la fin de ce mandat. Elle ciblerait l'ensemble des travailleurs des syndicats affiliés à la CSD.

À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec, à l'exception des fonctions publiques fédérale et provinciale. La CSD est particulièrement présente dans le secteur privé, puisque la grande majorité des membres de ses syndicats affiliés proviennent de ce secteur, et dans les petites et moyennes entreprises (PME).

À propos de Formation Québec en réseau

Formation Québec en réseau contribue au développement des compétences de la main-d'œuvre en vue d'améliorer la performance des organisations et des entreprises québécoises. FQR regroupe les services aux entreprises de 65 centres de services scolaires et offre notamment des formations sur mesure et qualifiantes dans tous les secteurs d'activité, et ce, en centre de formation, en entreprise et en ligne. Pour avoir un aperçu des formations offertes, consultez le catalogue numérique et la plateforme FQRenLIGNE.ca.

