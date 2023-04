Compensations aux patients - Un gain pour les patients des régions

QUÉBEC, le 26 avril 2023 /CNW/ - Après avoir interpellé à nombreuses reprises le ministre de la Santé concernant la Politique de déplacement des usagers, le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de santé, Joël Arseneau, a obtenu la confirmation que les compensations pour les patients des régions du Québec qui se déplacent dans les grands centres pour recevoir des soins de santé seront enfin indexées annuellement.

Aucun patient ne devrait payer pour se faire soigner au Québec et grâce à la pression du Parti Québécois lors de l'étude des crédits budgétaires, le ministre Dubé a confirmé que les compensations pour le coût d'une nuitée et les déplacements routiers seront désormais indexées annuellement.

Nous continuerons à nous battre pour une révision complète de la Politique afin que les compensations reflètent entièrement les frais engagés par les patients des régions du Québec.

Le Parti Québécois est fier de défendre les patients des régions. Rappelons que sous la pression de Joël Arseneau en 2021, le ministre Dubé avait fini par augmenter ponctuellement quoiqu'insuffisamment les indemnités de déplacement : « Force est de constater qu'une augmentation ponctuelle sans ajustement annuel ne peut convenir dans un contexte de hausse du coût de la vie, les patients ont besoin que les barèmes soient mis à jour annuellement. Grâce à notre pression soutenue, la Politique de déplacement des usagers sera enfin indexée annuellement, ce qui évitera que l'écart se creuse entre les compensations reçues et le coût réel engagé par les patients. Nous demandions l'indexation de ces frais depuis longtemps, la pression du Parti Québécois a porté ses fruits! », a déclaré le député.

Cela dit, les indemnités de 0,20 $ par kilomètre pour une personne qui doit se faire soigner à des centaines de kilomètres de sa maison et de 108$ pour les frais d'hébergement demeurent largement insuffisantes.

Le Parti Québécois considère qu'il est essentiel que l'État offre aux patients un remboursement équivalent au coût réel des frais de séjour et des dépenses totales encourues. « Une refonte en profondeur de la Politique est nécessaire et je me réjouis que le ministre ait franchi une étape supplémentaire avec la confirmation de l'indexation annuelle. Je poursuivrai le travail pour qu'aucun patient des régions du Québec ne s'appauvrisse pour se faire soigner », a conclu Joël Arseneau.

