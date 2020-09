CALGARY, Alberta, 29 septembre 2020 /CNW/ - Compass Energy Systems (Compass) et Northbase Finance (Northbase) se sont associés à Crusoe Energy Systems (Crusoe) pour construire et financer des systèmes de production d'électricité d'une valeur d'environ 20 millions de dollars US pour l'expansion de la technologie Digital Flare Mitigation® de Crusoe. Les investissements devraient permettre de réduire le brûlage à la torche du gaz naturel d'environ 1,7 milliard de pieds cubes par année, et les émissions de CO 2 associées d'un maximum de 60 000 tonnes par année.

Compass conçoit et fabrique du matériel de compression, des systèmes de traitement et des unités de production d'énergie pour le secteur de l'énergie, partout dans le monde. Northbase est un fournisseur de solutions inégalé en matière de capital qui aide les producteurs d'énergie et d'électricité à obtenir un financement souple et indispensable pour les biens d'infrastructure essentiels. Crusoe capte le gaz naturel autrement gaspillé ou « brûlé à la torche » dans le champ pétrolifère et le convertit en électricité, qui est alors consommée dans des centres de données mobiles et modulaires sur place. Crusoe déploie et exploite ses systèmes de technologie Digital Flare Mitigation® (DFM) directement sur le site du puits, dans des champs pétrolifères où le gaz est brûlé à la torche en raison de contraintes liées aux pipelines ou de retards dans le développement des infrastructures.

« Notre partenariat avec Crusoe s'inscrit dans un engagement plus vaste à l'égard de l'innovation et de l'avenir, a déclaré le président de Compass, John Forgeron. La technologie et l'équipe de Crusoe se sont avérées les meilleures parmi les solutions d'atténuation de brûlage à la torche, ce qui a facilité la décision lorsque nous avons évalué les possibilités de partenariat à long terme. »

En 2020, Crusoe a déployé des millions de pieds cubes par jour sur le plan des capacités d'atténuation du brûlage à la torche. L'entreprise a installé plus de 30 systèmes informatiques modulaires entièrement alimentés au gaz qui autrement était brûlé dans l'air sous forme produits résiduaires. La solution de Crusoe est une alternative peu ou pas coûteuse au phénomène du brûlage à la torche. Les systèmes sont modulaires et évolutifs, ce qui permet à Crusoe d'atténuer le brûlage à la torche à presque n'importe quelle échelle, de dizaines de milliers à des millions de pieds cubes par jour.

« Les possibilités qui s'offrent aux investisseurs en infrastructure changent, a déclaré Dean Willner, président-directeur général de Northbase. Crusoe est un excellent exemple d'investissement réparti dans les infrastructures avec des composantes autant environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) que technologiques. C'est le type de solution que nous recherchons, mais que nous trouvons rarement dans un format évolutif aussi rapidement adaptable. »

Compass a livré plus de 20 mégawatts de systèmes de production d'énergie conditionnés pour les projets de DFM de Crusoe et en produira 10 autres d'ici la fin de 2020. Avec plus de 125 000 pieds carrés d'installations, Compass offre une solution unique pour les systèmes de production d'électricité et les capacités techniques et ainsi soutenir Crusoe.

« Les installations de Compass sont à la fine pointe de la technologie, leurs systèmes de production d'électricité sont fiables et leur personnel est extrêmement utile à nos équipes sur le terrain, a déclaré Chase Lochmiller, président-directeur général de Crusoe. Nous avons de grandes ambitions pour ce qui est d'avoir un impact réel sur le problème mondial du brûlage à la torche, et nous ne pourrions pas atteindre les capacités et les échelles de déploiement nécessaires sans Compass et Northbase. »

Crusoe propose des solutions novatrices pour l'industrie de l'énergie. En convertissant le gaz naturel en informatique énergivore, le service Digital Flare Mitigation® de Crusoe offre une façon écologique et bénéfique d'utiliser le gaz naturel autrement gaspillé. Les systèmes sont évolutifs, peuvent traiter jusqu'à des millions de pieds cubes par jour et peuvent être déployés n'importe où aux États-Unis ou au Canada. Crusoe est financée par des sociétés de capital-risque axées sur la technologie, dont Bain Capital Ventures, Founders Fund, Winklevoss Capital, etc.

Fondée en 2001, Compass est une entreprise privée qui se spécialise dans la conception et la fabrication de systèmes de compression et de traitement du gaz naturel de qualité supérieure pour l'industrie de l'énergie. Au cours des deux dernières décennies, Compass a évolué et est devenue une entreprise diversifiée avec cinq divisions d'affaires intégrées et complémentaires (compression, processus, rénovation, location, pièces et service) qui offrent des produits et des services aux entreprises du secteur de l'énergie du monde entier.

Northbase est un partenariat stratégique entre Compass Energy Systems et Grafton Asset Management qui tire parti des capitaux des partenaires financiers afin de fournir aux producteurs et aux exploitants des solutions de capital souples pour les biens d'infrastructure essentiels.

