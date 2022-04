Les employés apprécient la culture d'entreprise, les possibilités de croissance et la conciliation travail-vie personnelle.

SAN FRANCISCO, le 1er avril 2022 /CNW/ - 6sense , la principale plateforme pour les organisations interentreprises générant des revenus prévisibles, a annoncé aujourd'hui qu'elle est la récipiendaire de six prix de Comparably , un site web d'évaluation par les employés, pour le premier trimestre de 2022. Notamment, 6sense a reçu le prix de la Meilleure perspective d'avenir, qui mesure la confiance des employés à l'égard du succès futur de leur entreprise.

Cette reconnaissance consolide la réputation de 6sense comme l'un des meilleurs endroits où travailler. Les distinctions décernées par Comparably sont basées sur les commentaires et évaluations - vérifiés et anonymes - d'employés, ceux-ci recueillis auprès de plus de 60 000 entreprises. Outre le prix de la Meilleure perspective d'avenir, 6sense a également reçu les honneurs suivants :

Meilleurs endroits où travailler dans la région de la baie de San Francisco

Meilleures équipes d'ingénierie

Meilleures équipes des produits et conception

Meilleures équipes de marketing

Meilleures équipes de vente

Ces prix font suite à une série d'annonces de la part de 6sense pour souligner son essor croissant, qui comprend trois acquisitions et le fait d'avoir vu doubler non seulement son nombre de clients, mais aussi son chiffre d'affaires en 2021. Cet élan a été suivi par une valorisation de 5,2 milliards de dollars, après avoir réalisé un tour de financement de série E de 200 millions de dollars, et le dépassement du cap des 1 000 employés au début de l'année 2022.

« Nous sommes vraiment déterminés à créer et à maintenir un milieu de travail formidable, qui favorise le bien-être et offre des possibilités de perfectionnement professionnel à tous - et la reconnaissance de Comparably en fait foi, a déclaré Jason Zintak, chef de la direction de 6sense. Ces prix représentent les commentaires des personnes qui nous connaissent le mieux - nos employés - et qui ont le plus d'impact sur notre organisation. Je crois que des employés heureux ont à cœur d'offrir de la valeur aux clients. »

Voici des exemples de rétroaction des employés sur le site de Comparably :

« Vraiment une entreprise de rêve pour laquelle travailler. Si vous avez besoin d'un véritable équilibre entre le travail et la vie personnelle, optez pour 6SENSE. »

« Je suis heureux de faire partie de 6sense. Le plus beau, c'est la culture, les gens qui me gardent motivé au travail. Il y a de l'empathie, de la compréhension et de la souplesse qui me donnent envie de travailler ici. C'est une entreprise fantastique et vraiment un bel endroit où travailler. »

« Le rythme est rapide et rempli d'opportunité d'apprentissage et de perfectionnement professionnel. Je suis heureux et enthousiaste à l'idée de partir au travail le matin et j'ai l'impression d'avoir une véritable carrière ici. »

« Super excitant. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas envie de rentrer travailler. Les gens sont extraordinaires et le travail est formidable. J'aime que les gestionnaires de projet aient l'autonomie nécessaire pour prendre des décisions. Leur façon de gérer est empathique et terre-à-terre. Je ne pourrais pas demander mieux. »

Ce n'est pas la première fois que 6sense reçoit des accolades de la part de Comparably. En 2021, l'entreprise a été reconnue Meilleure entreprise pour la diversité, Meilleure entreprise pour les femmes, celle ayant le Meilleur chef de la direction, la Meilleure culture d'entreprise, les Meilleurs avantages sociaux et les Employés les plus heureux. De plus, 6sense s'est mérité plusieurs distinctions qui témoignent de sa réputation d'employeur de choix, notamment les prix du Meilleur endroit où travailler et du Meilleur chef de direction selon Glassdoor (2022), un prix Tech Cares de TrustRadius, remis aux entreprises technologiques qui se surpassent pour aider leur communauté (2021) et le prix du Meilleur endroit où travailler selon le magazine Inc. (2021).

6sense continue d'agrandir son équipe dans plusieurs rôles passionnants, que vous pouvez découvrir sur la page Carrières de 6sense . Pour en savoir plus sur la vie chez 6sense, lisez les commentaires des employés sur le site de Comparably .

À propos de 6sense

6sense réinvente la façon dont les entreprises créent, gèrent et convertissent le pipeline en revenus. La plateforme interentreprises de 6sense capte les signaux d'achat anonymes, prédit les bons comptes à cibler au moment idéal et recommande les canaux et les messages pour stimuler les revenus. En éliminant les approximations, les frictions et les efforts commerciaux inutiles, 6sense permet aux équipes de vente, de marketing et de réussite client d'améliorer considérablement la qualité du pipeline, d'accélérer la vitesse de vente, d'augmenter les taux de conversion et d'accroître les revenus de manière prévisible. 6sense a été reconnue pour sa technologie de pointe par le Forbes Cloud 100, G2, TrustRadius, Gartner, Forrester et pour sa solide culture d'entreprise par le magazine Inc., Glassdoor et Comparably. Pour en savoir plus, consultez le site 6sense.com .

